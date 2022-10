Boletos de avión se disparan 20% en septiembre

A-AA+

Después del periodo vacacional de verano, los precios de los boletos de avión se dispararon 20.2% en septiembre. Desde 1999, las tarifas aéreas no subían tanto durante el mes patrio, de acuerdo con información del Inegi.

El alza en los boletos está relacionada con la fuerte demanda por el turismo de placer, según un reporte de Grupo Empresarial Estrategia (Gemes). También tiene que ver con mayores costos por el combustible de aviación, pues el abastecimiento de la turbosina representa cerca de una tercera parte de los gastos operativos de las aerolíneas, dio a conocer la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Datos de Pemex muestran que la turbosina se vendió en 20.74 pesos por litro durante agosto en el aeropuerto de la Ciudad de México, más del doble que un año atrás, cuando cotizaba en 8.90. El hecho de que un jugador importante como era Interjet ya no se encuentre operando, significa una menor competencia en el mercado, por lo que el resto de aerolíneas cuentan con mayor margen para elevar sus tarifas, explicaron en Gemes.

En particular, el aeropuerto de la Ciudad de México subió sus tarifas 22.2%; y la terminal de Monterrey, 17%. En contraste, Guadalajara las bajó 15.3%. La consultora en aviación Cirium señaló que los boletos de avión también reflejan costos de operación más altos, como los sueldos de los empleados, el cumplimiento de normas medioambientales y la necesidad de las aerolíneas de mejorar sus balances financieros, luego de enfrentar en 2020 su peor crisis por la pandemia.