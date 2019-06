Bolsa Mexicana rompe racha positiva, baja 0.72 por ciento

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) detuvo su racha positiva de los últimos cuatro días y terminó con una baja de 0.72 por ciento, debido a una toma de utilidades con presiones por los enfrentamientos comerciales de Estados Unidos con sus socios.

En cifras definitivas de cierre, el principal indicador accionario, el S&P BMV IPC, se ubicó 43 mil 483.20 unidades, con un descenso de 316.96 puntos respecto al nivel previo.

Al finalizar la jornada accionaria, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 219.3 millones de títulos, por un importe económico de siete mil 181.1 millones de pesos, con 31 emisoras que ganaron, 74 perdieron y ocho se mantuvieron sin cambio.

Las emisoras que contribuyeron a la baja del IPC fueron: Gruma que terminó con una baja de 3.78 por ciento; Wal-Mart, con menos 2.58 por ciento; Fomento Económico Mexicano (Femsa), que perdió 1.03 por ciento y América Móvil, con 0.91 por ciento de decremento.

En tanto, el índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) se ubicó en 886.92 unidades, con un descenso de 0.72 por ciento respecto al nivel previo.

El mercado accionario mexicano finalizó contrario a los índices accionarios de Estados Unidos, de los cuales el Dow Jones ganó 0.39 por ciento, el Standard and Poor´s 500 avanzó 0.41 por ciento y el Nasdaq subió 0.57 por ciento.

En la sesión, el índice borró las ganancias observadas en las primeras horas de operación, después de toparse con una resistencia importante en 43 mil 850 puntos, correspondiente al promedio móvil de 50 días, explicó a directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Este nivel, explicó, es ampliamente utilizado en el análisis técnico, pues representa la tendencia que lleva el índice en un plazo relativamente corto.

Más allá del tema técnico, los inversionistas siguen pendientes de las presiones que busca ejercer el presidente de Estados Unidos a sus socios, pues señaló que evalúa aplicar sanciones a Alemania si sigue adelante con el proyecto del oleoducto con Rusia y si no incrementa su gasto en defensa.

Para analistas de Banco Ve por Más (BX+), preocupa que Estados Unidos utilice medidas comerciales para presionar a Alemania; Donald Trump tiene hasta noviembre para decidir si impone aranceles a autos.

Por otro lado, destacaron que las expectativas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a finales de mes en el G-20 se ven cada vez más complicadas con ambos países manteniendo su postura frente a la prensa.

En cuanto al tipo de cambio, el peso registró una depreciación moderada de 0.09 por ciento o 1.7 centavos, al cotizar en alrededor de 19.18 pesos por dólar, con pocos cambios durante la sesión, debido a la escasez de información económica relevante y a una disminución de la liquidez en el mercado por motivos estacionales, de acuerdo con Banco Base.

"En la semana el peso no ha logrado perforar el soporte de 19.10 pesos por dólar, debido a que los participantes del mercado no descartan la posibilidad de que Donald Trump reviva su amenaza de imponer aranceles a las importaciones de bienes provenientes de México si no se logra frenar el flujo migratorio proveniente de Centroamérica".

En Europa, con ganancias mínimas

Las principales bolsas europeas concluyeron este jueves sus operaciones con ganancias mínimas, ante la tensión desatada en el Golfo de Omán por un presunto ataque con torpedos contra dos buques petroleros.

El mejor desempeño de la jornada de este jueves fue para el mercado de Milán, que terminó con un repunte de 0.82 por ciento, mientras que las plazas de Londres y París concluyeron con un avance mínimo similar de 0.01 por ciento.

En el mercado cambiario, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este jueves la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1289, una baja de 0.0034 unidades (0.30 por ciento) respecto a ayer miércoles, cuando ubicó en 1.1323 dólares por unidad.

A continuación, el cierre de la jornada bursátil de este jueves 13 de junio en los principales mercados del viejo continente: