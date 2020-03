Bolsas europeas caen pese al rebote de Wall Street y del petróleo

El miedo al impacto económico del coronavirus sigue sin disiparse pese a las medidas de apoyo anunciadas por EEUU -aún sin detallar- y a la previsible actuación de los bancos centrales, lo que ha llevado a las bolsas europeas a cerrar la sesión en rojo después del rebote que habían experimentado en la apertura.

La volatilidad con la que ha abierto Wall Street, que sube ahora casi un 2 %, ha terminado por desinflar a los mercados europeos, que el lunes vivieron la peor jornada desde el referéndum del Brexit.

A pesar de la caída final de las bolsas, los inversores no han recurrido tanto como ayer a los activos considerados seguros, como el oro o la deuda de EEUU y Alemania.

En Europa, Londres ha bajado hoy un 0,09 %, Fráncfort, un 1,41 %; París, un 1,51 %; Milán, un 3,28 %; y Madrid, un 3,21 %.

Por el contrario, en Asia, Tokio ha subido un 0,85 %; Hong Kong, un 1,41 %; Shanghái, un 1,82 %; y Seúl, un 0,42 %.

Los analistas creen que el impacto de la epidemia en la economía global será mayor del previsto inicialmente y consideran que eventuales rebajas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales no serán suficientes para afrontar el problema.

Para Salman Baig, de Unigestion, los inversores y los economistas se están dando cuenta de que las estimaciones sobre el impacto del coronavirus eran demasiado optimistas.

Baig subraya que los problemas en las cadenas globales de suministro se han visto agravados por la caída de la demanda, ya que los ciudadanos están entrando en pánico y deciden quedarse en casa.

Según David Lafferty, de Natixis Investment Managers, "más allá de la carnicería en los mercados bursátiles, los efectos en la economía real de la crisis del coronavirus tardarán algo más de tiempo en revelarse".

En su opinión, el crecimiento económico sufrirá un impacto significativo en el primer y el segundo trimestre "a medida que los mercados evalúen la duración y la severidad del ajuste".

A diferencia de las bolsas, los precios del petróleo suben hoy con fuerza, en torno al 8 % el Brent, de referencia en Europa, y más del 10 % el Texas, referente en América.

El Brent cotiza por encima de los 37 dólares por barril y el Texas, casi en 35 dólares por barril.

Pese a este rebote, los inversores siguen pendientes de la guerra de precios emprendida por Arabia Saudí y de su impacto en otros países productores, en especial en los que extraen crudo no convencional ("shale oil"), que podrían ser las primeras víctimas.

A pesar de que las bolsas europeas han cerrado en rojo, los activos considerados más seguros han perdido algo de fuelle.

Las rentabilidades de los bonos a diez años de EEUU y Alemania suben ligeramente después de tocar mínimos este lunes.

Del mismo modo, el precio del oro cae en torno al 1 %, hasta 1.661 dólares por onza.