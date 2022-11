Buen Fin tendrá impacto menor sobre inflación, prevé Monex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- A pesar de las ofertas y rebajas que habrá en el Buen Fin 2022, su impacto sobre la inflación no será tan significativo, porque ya está descontado y porque las expectativas serán uno de los obstáculos que podría enfrentar para seguir su camino de descenso, estimó Monex.

"No esperaríamos que hubiera un impacto sobre esta vía, ya está descontado sobre las expectativas que se tienen para noviembre", dijo la subdirectora de Análisis Económico en Monex Grupo Financiero, Janneth Quiroz.

Durante la presentación de las expectativas económicas y bursátiles 2023, explicó que en México el Buen Fin es un evento estacional que se realiza cada año, y por ello no será de gran trascendencia para la inflación.

Sin embargo, estimó que será una oportunidad para que muchos consumidores adelanten sus compras navideñas y más para el caso de los tarjetahabientes.

"Creo que muchos van aprovechar las promociones a meses sin intereses, y van a encontrar un atractivo en sus compras", afirmó.

La analista hizo ver que la inflación todavía se topará con algunos obstáculos para seguir bajando como la posible depreciación del tipo de cambio, los precios de los energéticos y las expectativas de los consumidores.

"Si el consumidor percibe que los precios van a seguir subiendo, va y compra hoy, y esto provoca justo que haya mayores presiones", advirtió.

---Previsiones para 2023

Por su parte, el director de análisis económico y bursátil, Carlos Tabares, mencionó que para el próximo año están previendo una inflación de 5.3% anual.

Con un crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de 0.6%, tipo de cambio en 21.30% y una tasa de referencia cerrando en 9.50%.

De los riesgos internos, mencionó un crecimiento menor con su consecuente recorte al gasto público, altas tasas de interés por un tiempo prolongado, enrarecimiento del clima político y que se siguen impulsando iniciativas de reformas controversiales.

En la parte exterior, señaló la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, debilidad sectorial en la economía de China y una recesión profunda.