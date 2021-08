Bufetes jurídicos y aguacateros, entre factureros señalados por SAT

Por no tener capacidad material, ausencia de activos y de personal, así como falta de infraestructura, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) colocó a 15 contribuyentes en el listado global definitivo de factureros. Entre los que permanecerán en la lista negra concluyente se encuentra una empresa que se dedica a la siembra, cultivo y cosecha de aguacate en Uruapan, Michoacán, una casa de empeño en San Pedro Garza en Nuevo León, bufetes jurídicos y de administración y contabilidad de diversas entidades federativas. También hay consultoras de obra y construcciones de ingeniería y computación; de comercio al por mayor de bebidas destiladas de agave en Zapopan, Jalisco, y de cuero y piel de León, Guanajuato.

Estas empresas y algunas personas físicas, al estar señaladas como presuntas factureras tras ser notificadas de manera individual, luego de que se identificara que emitieron facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales, tuvieron un plazo para ejercer su derecho de presunción de inocencia. Sin embargo, al aportar argumentos y pruebas, no lograron desvirtuar el motivo por el cual se les notificó como factureros, delito que está castigado de acuerdo con la reforma penal fiscal.

Por lo tanto, seguirán señalados en la lista negra que publica el SAT en su portal y en el Diario Oficial de la Federación, lo que significa que sus proveedores no podrán realizar ningún trato con ellos, ya que las facturas que emitan serán consideradas apócrifas y no servirán para efectos fiscales.