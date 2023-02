Buró de Crédito: mitos de la llamada "lista negra de deudores"

A-AA+

El Buró de Crédito es una de las entidades financieras más temidas en México, al considerar que se trata de una "lista negra de deudores" y que aparecer en sus registros prácticamente hace imposible obtener algún tipo de préstamo.

En México operan dos empresas encargadas de recabar datos sobre la forma en que los usuarios pagan sus préstamos. Se trata del Buró de Crédito, el más conocido de todos, y Círculo de Crédito.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dichas firmas son Sociedades de Información Crediticia (SIC), empresas privadas que administran la información de empresas o instituciones que otorgan préstamos y la transforman en historiales crediticios, esto con la finalidad de disminuir el riesgo que pueden correr los otorgantes al autorizar un crédito.

Ambas compañías reportan cada mes el comportamiento que registra un cliente respecto de algún crédito, es decir, si es puntual en su pago, presenta atrasos o si de plano es moroso, es decir, que no paga.

En términos generales, cualquier persona que haya solicitado algún crédito o pague servicios de forma recurrente, por ejemplo, televisión por cable, telefonía, entre otros, tiene un historial crediticio, con lo que tener un buen desempeño abrirá las puertas a futuros créditos y, por el contrario, uno malo, las cerrará.



Venta ilegal de datos de clientes

Este jueves, Buró de Crédito informó de la venta en redes sociales de datos de sus usuarios correspondientes a 2016, los cuales fueron obtenidos de forma indebida.

"Dicha información contiene datos de las personas y de su historial crediticio de hace casi siete años atrás y gran parte de ella ya había sido eliminada de la base de datos actual de Buró de Crédito conforme a lo ordenado por la ley que nos regula. Por estos motivos, los consumidores no necesitan hacer trámite alguno ante Buró de Crédito o con las entidades financieras y empresas que les hayan otorgado algún préstamo o crédito que adeuden actualmente", dijo Buró de Crédito.

Buró de Crédito garantiza que sus sistemas no han sido vulnerados y que opera con normalidad. En tanto, conviene saber algunos de los mitos de esta sociedad de información crediticia.



Mitos y verdades sobre el Buró de Crédito

El Buró de Crédito es una lista negra que no te beneficia en nada.

Falso. El historial crediticio es un registro que es utilizado por las entidades financieras para evaluar y determinar si eres confiable o no para otorgarte un préstamo. En él se concentra la información de todos tus créditos. No es una lista negra, pues cada uno construye su historial a partir del manejo y pago de sus compromisos crediticios.

Solo les sirve a los bancos.

Falso. Este reporte permite además de conocer el historial crediticio de una forma sencilla, saber quién lo consulta y corroborar que tu información sea correcta y esté actualizada.

El Buró decide si te dan el crédito.

Falso. Tanto el Buró de Crédito como el Círculo de Crédito no aprueban ni rechazan solicitudes de crédito. Las instituciones financieras son las que evalúan, entre otras cosas, el historial crediticio, y de acuerdo con sus criterios de riesgo y negocio, deciden si otorgan un crédito o no.

El historial crediticio puede modificarse.

Verdadero. Se actualiza por lo menos una vez al mes, por lo que, si se logra estar al corriente en los pagos luego de un retraso, esta información se mostrará en el historial.

Nadie te puede borrar del Buró de Crédito.

Verdadero. El historial crediticio se forma desde el momento en que se solicita un crédito, no por incumplir en los pagos. Así, para ser borrado del Buró, la Ley es clara, dependiendo del monto es la temporalidad que se mantiene ese registro:

· Deudas menores o iguales a 25 UDIS (190.50 pesos al 7 de diciembre de 2022), se eliminan después de un año.

· Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS (3 mil 809.50 pesos), se eliminan después de dos años.

· Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS (7 mil 619 pesos), se eliminan después de cuatro años.

· Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de seis años siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS (3 millones 47 mil 560 pesos), el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

Solo pueden ver el historial de crédito las instituciones financieras.

Falso. Se tiene derecho a obtener un reporte gratis cada 12 meses.

La vida es mejor sin usar algún crédito.

Falso. El crédito es un instrumento que otorga beneficios de financiamiento; es decir, permite disfrutar de un bien sin tener que pagarlo en el momento que lo adquieres. Dependerá de la situación financiera y del comportamiento de pagos si aporta ventajas o desventajas.