Buscan que Gas Bienestar tenga 51% del mercado

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este martes que su gobierno busca que Gas Bienestar se haga cargo del 51% del mercado de gas LP en todo el país.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacioanal y ante los bloqueos que realizaron este lunes distribuidores de gas en diversos puntos del Valle de México por el precio máximo al combustible, López Obrador acusó que había cinco empresas que controlaban todo lo relacionado al gas LP.

"El compromiso es que nosotros nos hagamos cargo del 51% del mercado, porque no había contrapeso, no es como el caso de la distribución de las gasolinas o de la energía eléctrica, ahí podemos garantizar nosotros que no haya aumento. En el gas no podíamos, por eso se fue para arriba porque cinco grandes empresas controlaban todo el gas, la distribución.

"Entonces por eso tomamos dos decisiones: primero establecer precios máximos, y segundo, crear Gas Bienestar, pero lo del Gas Bienestar decidimos que sea al 51% del mercado. Ya en Iztapalapa terminamos, está funcionando y tenemos testimonios extraordinarios.

"Aquí aprovecho para decirlo, y les pregunto a las familias: ¿Cuánto les está durando el gas, el cilindro ahora? Ahí dejo la pregunta, la suelto. Les está durando más porque son 20 kilos, son 30 kilos completos, entonces la gente quiere más, ya tenemos ese mecanismo para atender y pues hay protestas porque había la mala costumbre de extorsionar a la gente", señaló.

-"¿Los gaseros, los distribuidores?", se le preguntó.

-"En general, estamos enfrentando la corrupción de arriba para abajo, como los gobernantes daban mal ejemplos, pues todos, no el pueblo, el pueblo siguió manteniendo sus valores, eso es lo que nos salvó que hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo, se dañó una parte, de arriba se corrompió, pero no todo. Y con esa reserva moral que hay en el pueblo, se va regenerar la vida pública", dijo.