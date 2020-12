Buscarán México y Reino Unido nuevo acuerdo comercial

México y el Reino Unido buscarán concretar un nuevo Tratado de Libre Comercio una vez que se concrete a la salida del país inglés, de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2021.

La embajadora del Reino Unido en México, Corin Robertson comentó en entrevista que se busca ampliar la relación comercial entre las dos naciones, con mas ambiciones de lo que se tiene actualmente.

Los dos países recién firmaron el acuerdo comercial que da continuidad a las disposiciones del convenio global que existe entre la Unión Europea y México. Tras la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, es necesario dar continuidad a los acuerdos que esa nación tiene.

"Es muy importante, para asegurar la certeza", comentó en entrevista con EL UNIVERSAL, la embajadora Robertson.

El pasado martes, los gobiernos de Reino Unido y México firmaron el Acuerdo de Continuidad Comercial entre los dos países, con lo que se asegura la constancia del libre comercio entre ambas naciones, en beneficio de empresas inglesas y mexicanas.

"Este acuerdo de continuidad de comercio, dará continuidad al comercio, a las disposiciones del acuerdo entre la Unión Europea y México. Además, dentro de este acuerdo, nos hemos comprometido a negociar uno nuevo y más ambicioso tratado entre el Reino Unido y México, que vamos a empezar a negociar en 2021, asegurará aún más los beneficios para ambas naciones", mencionó la diplomática.

El acuerdo de continuidad, añadió, cubre todo el comercio de bienes y servicios, todo lo que se incluye en el convenio que existe entre la Unión Europea y México.

"Cubre las reglas de origen, los aranceles preferenciales y cuotas, así como temas de propiedad intelectual, incluida denominaciones de origen, medidas sanitarias, fitosanitarias y todo lo que tiene que ver con la contratación pública, todos estos temas están incluidos", mencionó.

El nuevo acuerdo que se comenzará a negociar en 2021, expuso Robertson, será más ambicioso. Los dos países tienen una relación comercial muy importante: el Reino Unido es el octavo inversionista en México, y los mexicanos son el tercer inversionista en el país inglés, después de Estado Unidos y Canadá.

"El acuerdo que existe no refleja la ambición que tenemos ambos países para el futuro, es por eso que queremos, durante 2021, empezar a negociar un acuerdo más amplio, más ambicioso, que refleje las economías de hoy y no las que existían cuando firmamos el acuerdo vigente entre la Unión Europea y México", añadió.

México y la Unión Europea tienen un acuerdo que ha sido modernizado, pero no ha entrado en vigor, es por ello que opera aún el viejo convenio.

"Por eso usamos el antiguo para el Tratado de Continuidad, pero el acuerdo modernizado será una base importante para nosotros (...) pensamos que podemos acordar algo más ambicioso", consideró.

Corin Robertson recordó que México y el Reino Unido cumplirán 200 años de relaciones diplomáticas.

En el ámbito multilateral, puntualizó, México es un socio estratégico y vital para el Reino Unido.

"Trabajamos mano a mano en una variedad de temas: paz, seguridad, cambio climático, crecimiento sostenible, reducción de la pobreza, salud, educación, igualdad, Covid, que ha sido un tema de mucha colaboración.

"Los dos países queremos fortalecer el sistema internacional basado en reglas como las del G-20 o la OCDE. Con la integración de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, México es más importante que nunca", afirmó.