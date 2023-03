Cabotaje aéreo en México pone en riesgo conectividad de los países: ALTA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) se pronunció en contra de la iniciativa de reforma que pretende permitir el cabotaje de aerolíneas extranjeras en territorio mexicano.

ALTA expuso que la autorización del cabotaje "representa una medida que pone en riesgo la conectividad de los países"

"México es un país extraordinariamente conectado que, tan solo en 2022, rompió récord en el movimiento de pasajeros con más de 107 millones, de los cuales más del 50% se movieron dentro de su territorio nacional.

"México tiene más operadores aéreos que Brasil, que tiene 230 millones de habitantes y una economía fuerte donde, de hecho, la ley prohíbe la práctica de cabotaje", indicó en un comunicado.

La Asociación puntualizó que el cabotaje sólo se implementa cuando un país no tiene conectividad aérea, que no es el caso de México; cuando exista una falla de mercado, que tampoco es el caso de México.

Y cuando no hay una industria aérea fuerte en el país, lo que tampoco ocurre en el país.

En ese sentido destacó que en México existen 220 rutas operadas por 8 aerolíneas locales que sirven a sus 32 entidades federativas.

Sostuvo que el cabotaje no es una medida relacionada con bajar los precios de los boletos de avión, sino que se trata de un aspecto técnico que impacta la conectividad aérea y la seguridad, entre otros.

"En México se observa una competencia efectiva y agresiva entre los operadores que resulta en más y mejores opciones para los usuarios. Es una industria que genera empleos directos y que promueve el turismo, negocios e inversión en todos los rincones del país.

Cabotaje restaría incentivos para invertir en aerolíneas nacionales, advierten

"Habilitar el cabotaje permitiría a aerolíneas de otros países capturar cuotas de mercado doméstico sin invertir en el país, en su conectividad y en generar empleos; al tiempo que restaría incentivos para invertir en aerolíneas nacionales, en desarrollar la conectividad nacional, incluso en rutas menos atractivas, afectando al final los precios de los vuelos y perjudicando el empleo y el crecimiento", apuntó José Ricardo Botelho, CEO de ALTA.

Con el cabotaje, las aerolíneas extranjeras se enfocan en las rutas principales y rentables con precios marginales vagos, desplazando a operadores locales que generan inversión y empleos en el país, incluso en lugares remotos y destinos cuyas rutas no son tan rentables y esto, a la larga, reduce la conectividad del país y las opciones para los ciudadanos, agregó ALTA.

Actualmente, en todo el mundo, solo 31 naciones tienen cabotaje y, la gran mayoría, de manera recíproca.

Para bajar el precio de los boletos, apuntó ALTA, de debe empezar con los costos como la inflación global, devaluación de monedas en la región, precios de combustible e impuestos y tasas que incrementan el precio de los boletos.