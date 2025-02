Cae 1.5% producción manufacturera al cierre de 2024

En diciembre de 2024 el volumen físico de la producción de la industria manufacturera presentó una caída mensual de 1.5%, tasa superior al retroceso de 1.2% estimado inicialmente, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por su parte, el empleo de la industria manufacturera se estancó en diciembre pasado, luego de cuatro meses a la baja.

Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) retrocedió 4.8% en el último mes del año.

Mientras que el personal dependiente de la razón social no registró variación. El número de las y los obreros y técnicos en producción incrementó 0.1% y el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección no presentó modificación.

En 11 de las 21 actividades que comprende el sector se reportó un incremento de sus platillas laborales durante diciembre de 2024, entre las que destacan: fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica con un alza de 2.0%; impresión e industrias conexas, 1.0%; y la industria del papel, 0.7%.

Jornada y salarios

Por otra parte, el Instituto informó que las horas que trabajó el personal ocupado total, a tasa mensual en las industrias manufactureras, disminuyeron 0.8%, en el último mes de 2024 respecto al mes anterior.

Según la categoría de las y los ocupados, las horas que trabajó el personal no dependiente de la razón social disminuyeron 4.7 % y las del personal dependiente, 0.7 %.

En el caso del personal dependiente, las horas trabajadas por las y los empleados administrativos, contables y de dirección descendieron 1.2 % y las de las y los obreros y técnicos en producción disminuyeron 0.7%.

Asimismo, en el mes de referencia, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector manufacturero no presentaron variación a tasa mensual. De manera desagregada, las pagadas al personal dependiente de la razón social se mantuvieron.

Los salarios pagados a las y los obreros y técnicos en producción cayeron 0.7% y los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección, retrocedieron 0.1%