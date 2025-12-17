Caen las exportaciones agrícolas mexicanas
Ciudad de México.- Las ventas de los productos agrícolas más exportados por México registraron una caída de enero a octubre, con el aguacate como la única excepción.
De acuerdo con el análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) en esos 10 meses del año las exportaciones de ganado cayeron 25.6%, el mayor retroceso registrado en productos agrícolas.
Las berries –arándanos, fresa, frambuesa frescas o congeladas—cayeron 4.6%; el jitomate tuvo un retroceso de 20.7% y los chiles –8.6%.
Los alimentos procesados o agroalimentos también registraron caídas, entre ellos la cerveza.
GCMA aseguró que la cerveza se ubicó como el principal producto de exportación de la balanza agroalimentaria a octubre de 2025 con 5 mil 520 millones de dólares; el aguacate en el segundo sitio al registrar exportaciones por 3 mil 388 millones de dólares; seguido del tequila con 3 mil 256 millones de dólares, el ganado, cuyas exportaciones se interrumpieron desde mayo pasado, con 2 mil 432 millones de dólares.
Le siguen las berries con 2 mil 310 millones de dólares, el jitomate con 2 mil 144 millones de dólares y el azúcar con mil 870 millones de dólares.
