Caen ventas en tiendas de autoservicio: ANTAD

En medio del impacto por el Covid-19, el consumo de las familias que compran en las más de 62 mil tiendas que conforman la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) descendió en junio de 2020.

Tanto si se comparan las tiendas que ya estaban abiertas como las nuevas el resultado es que se compró menos que en el 2019, de acuerdo al reporte de la ANTAD.

Si bien la ANTAD agrupa a 62 mil tiendas de autoservicio y departamentales en estas no se agrupan las de la cadena Walmart, las cuales dejaron de pertenecer a esta Asociación desde el año pasado.

Las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación, lo que se conoce como ventas en términos nominales a tiendas iguales tuvieron una variación de -17.9% en junio, con respecto al año pasado; mientras que si se compara a tiendas totales, es decir incluso las tiendas que se abrieron en los últimos 12 meses el crecimiento fue de -15.3% al mismo mes del 2019.

La ANTAD aseguró que las ventas acumuladas al sexto mes del 2020, es decir en el primer semestre del año ascendieron a 584.4 mil millones de pesos.

Si bien sigue la caída de las ventas en las tiendas de autoservicio y departamentales, en junio fue menor a lo visto en mayo pasado cuando a tiendas iguales la caída fue de -19% y en tiendas totales de -16.2%.

Nueva normalidad en Plazas

Tras la reapertura de los centros comerciales en la Ciudad de México conforme a los lineamientos del semáforo naranja, la mayoría de los clientes acató las medidas de nueva normalidad y dijeron sentirse más confiados al interior de las plazas para realizar sus compras.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, este sábado alrededor de las 11:30 horas se observó que en Parque Delta los visitantes usaron equipos de protección personal, la mayoría únicamente con cubrebocas y algunos pocos sumaban caretas, gafas protectoras y guantes a su vestimenta.

El personal de seguridad encargado de controlar los filtros de acceso aseguró que al interior sólo puede haber hasta el 30% de su capacidad, es decir, el límite de aforo de la plaza es de aproximadamente 500 personas. Si se llega a ese número, se tendría que detener el flujo de ingreso, empezar un conteo de la salida de la gente hasta que sea seguro dejar pasar a más.

Sandra, una joven quien estaba formada para pasar por el filtro sanitario dijo que acudió para arreglar sus lentes y cambiar unas prendas que pidió por Internet.

"Hoy es el primer día que vengo, me siento normal pienso que es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y convivir", expresó.

Más adelante se encontraba Lucía con su hijo pequeño, ambos portaban cubrebocas y lentes protectores, quienes al entrar al centro comercial tuvieron que hacer otra fila donde repitieron el mismo proceso sanitario con la toma de temperatura, desinfectar sus manos con gel antibacterial y pasar por un tapete sanitizante para poder acceder al supermercado.

"Vengo a comprar fruta, me he sentido bien, están más organizados", comentó.

Mientras clientes recorrían los pasillos y miraban los aparadores de las tiendas que tenían vistosos anuncios con ofertas y grandes descuentos, el personal de cada establecimiento los recibía con límite de aforo y los filtros obligados. De este modo, los asistentes si entraban a más de un comercio, tenían que repetir cada vez el mismo protocolo sanitario.

Una barista que recibía clientes a cuenta gotas relató que en comparación con el primer día de reapertura ha venido menos gente pero que por la tarde la plaza comienza a tener mayor afluencia.