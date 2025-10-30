Caída del peso mexicano impacta en la Bolsa Mexicana de Valores

Ciudad de México, 30 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 0.73 % que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar a 62,889.86 unidades, un día después de registrar un nuevo máximo histórico, en una jornada con pérdidas a nivel mundial.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido a resultados negativos de emisoras del sector tecnológico importantes como Microsoft y Meta el miércoles tras el cierre", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 0.73 %, luego de tres sesiones seguidas de ganancias" y tras apuntarse ayer un nuevo máximo histórico 63.352.85 unidades.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Orbia (-5.75 %), Inbursa (-3.64 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-3.52 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-3.17 %) y Alfa (-3.06 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que con la caída de este día, el IPC acumula un rendimiento en octubre del -0.04 % y del 27.02 % en lo que va de 2025.

"El IPC rompió una racha positiva de tres días y al interior del índice, 25 de las 35 principales emisoras cerraron en terreno negativo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.43 % frente al dólar, al cotizar en 18.55 unidades por billete verde, frente a los 18.47 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 215 millones de títulos por un importe de 19,283 millones de pesos (unos 1,039.5 millones de dólares).

De las 730 firmas que cotizaron en la jornada, 327 terminaron con sus precios al alza, 371 tuvieron pérdidas y 32 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos de acero Tenaris (TS) con el 16.13 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 15.23 %, y de la cadena Hoteles City Express (HCITY), con el 7.85 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de materiales de construcción Orbia Advance Corporation (ORBIA), con el -5.75 %; de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -5.23 %, y de la firma de construcción e infraestructura Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), con el –4.76 %. E