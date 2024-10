"Calica sobrepasó la explotación", precisa Alicia Bárcena

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, negó que el Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto sobre la mina Calica en Playa del Carmen se trate de una expropiación, como lo ha difundido la propia empresa Calizas Industriales del Carmen, propietaria de la sascabera.

"(...) esto no es una expropiación porque la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando, no, no estamos expropiando, su terreno sigue siendo de ellos, lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza, eso sí, es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque, a ver qué hacen", dijo en la Mañanera del Pueblo.

Agregó: "La verdad es que ahora lo que nos toca es tratar de restaurar estas 2 mil hectáreas que fueron dañadas porque aparte del permiso que tenían mil 200 hectáreas, pues ellos fueron a 2 mil hectáreas, (ahora) se permite crear un corredor biológico que va a conectar el mar Caribe de Campeche".

Alicia Bárcena Ibarra aseguró que la empresa ha dado una serie de declaraciones falsas, entorno a los permisos, y negó sobreexplotar la extracción de piedra caliza.

"Se sobrepasó en la extracción y los permisos que se le dieron en 1986. (...) ellos ya no tienen permiso desde diciembre del 2020. Explotaron además 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático. Declararon que tenían que había 7 cenotes de los 17 en total, y dejaron 3 cenotes", aseguró.

Indicó que el decreto se publicó el 23 de septiembre de 2024 para la conservación de la será protegida con 50 mil hectáreas para la protección de flora y fauna cómo del mono, murciélagos, jaguar, entre otros.

La secretaria de Medio Ambiente añadió que en el país el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó 232 áreas naturales protegidas, en su periodo se logró proteger 50 áreas adicionales a las que venían de antes.

"Estamos seguros que en el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México va a poder cumplir con el compromiso que se llama 30-30-30, que es 30% de áreas naturales terrestres, 30 marinos al 2030. Entonces, de 99 millones de hectáreas, podemos pasar a 153. Estamos seguros que lo podemos lograr", destacó.