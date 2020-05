Cambio de fecha para reanudar labores hasta el 1° de junio arriesga producción, alertan

El cambio de fecha publicado en el Diario Oficial de la Federación respecto a cuándo podrá reanudar actividades la industria automotriz pone en riesgo la fabricación de vehículos en Norteamérica.

Esta mañana, se publicó en el Diario Oficial que será hasta el 1° de junio cuando las empresas pertenecientes a la industria de la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte podrán reanudar sus labores y no el 18 de mayo como previamente autorizó el Consejo de Salubridad General.

"Hoy no hubo una corrección sino que se canceló lo que habían anunciado ayer y hoy se publica que podrán operar hasta el 1° de junio. Y del 18 al 31 de mayo se podrán inscribir para aprobar los protocolos sanitarios", explicó Eduardo Solís, consultor internacional en Comercio Exterior, Inversión y Manufactura y miembro del Consejo Directivo de la Concamin.

Debido a este cambio en la fecha para reanudar operaciones, los fabricantes de autopartes, autos, camiones, tractocamiones y autobuses no podrán embonar sus cadenas de suministro y proveeduría con sus contrapartes en Estados Unidos.

La industria automotriz estadounidense tiene previsto retornar a sus actividades normales a partir del próximo 18 de mayo, pero sin los componentes que vienen de México se podría retrasar ese retorno.

"Honda quiso iniciar operaciones y probablemente tengan que volver a cerrar porque no pueden recibir partes desde México", apuntó Solís.

El país es el principal proveedor de autopartes en Estados Unidos con envíos por un valor de 70 mil millones de dólares anuales y cada auto fabricado en ese país contiene 40% de partes mexicanas.?El también expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz sugirió que se aclare en el Diario Oficial que la industria automotriz puede regresar a laborar de manera gradual durante las próximas semanas, una vez que les hayan aprobado los protocolos sanitarios.

El miércoles, Daimler, el fabricante más grande de camiones y autobuses, informó que reabriría sus plantas en Coahuila y Estado de México a partir del 18 de mayo; sin embargo, con lo publicado hoy en el Diario Oficial se cierra esa posibilidad.

"No se pueden arrancar si la federación no ha abierto esa posibilidad. No pueden abrir por su cuenta o con el permiso estatal porque si caen inspectores federales, cierran la planta conforme al acuerdo publicado esta mañana", aseguró Solís.

De no enviar autopartes y vehículos hacia Estados Unidos y Canadá en los próximos días, se corre el riesgo de que México deje de ser visto como un proveedor confiable a largo plazo y las empresas buscarían reestablecer las cadenas de suministro en territorio estadounidense aunque eso tomaría tiempo.