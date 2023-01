Cambios en vuelos de carga no impactan calificación: S&P

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- La agencia Standard and Poor´s dijo que la migración de vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no afectará las calificaciones de la deuda del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (Mexcat), calificado con la nota BBB/Estable.

La agencia recordó que el 18 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una propuesta de decreto en la que todos los vuelos exclusivos de carga deben migrar a otros aeropuertos para el segundo trimestre de 2023.

"Mexcat se beneficia únicamente de las tarifas cobradas a los pasajeros en cada compra de boletos de vuelos comerciales, esto es la tarifa de uso de aeropuertos (TUA) y los vuelos comerciales continúan operando normalmente en el AICM. Los ingresos de los vuelos de carga no se comprometen en el fideicomiso para pagar los bonos senior garantizados por 6 mil millones de dólares que emitió Mexcat. Como resultado, en nuestra opinión, la migración no afectará la calidad crediticia de Mexcat", explicó.

---AICM, el principal para vuelos comerciales; demanda de estos se desplazará al AIFA en 2027

De acuerdo con la firma, se mantiene su opinión de que el AICM seguirá siendo el principal aeropuerto de México para vuelos comerciales en los próximos años, dada su capacidad y su cercanía con la Ciudad de México.

"En este contexto, proyectamos que el índice de cobertura de la deuda del proyecto estará por encima 2 veces en los próximos 12 a 24 meses y convergerá a 1.75 veces para 2027, momento en el cual asumimos que la demanda de vuelos comerciales se habrá desplazado parcialmente a otros aeropuertos metropolitanos (principalmente el AIFA)", dijo.