Canaco apoya incremento de 1% al ISR

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), expresó su apoyo al incremento del 1% al Impuesto Sobre Nóminas (ISR) contenido en el paquete presupuestal 2025, siempre que éste se destine a fortalecer la infraestructura en tres ejes estratégicos: agua, movilidad y seguridad.

El sector empresarial reconoció la necesidad de contribuir a proyectos esenciales para la Ciudad de México. Particularmente, es prioritario, detallaron, reparar y modernizar las redes de distribución de agua, ya que actualmente se pierde más del 48% de este vital recurso. Se deben impulsar mejoras en la movilidad urbana y fortalecer los sistemas de seguridad que permitan garantizar el bienestar de los capitalinos y la competitividad de la ciudad.

Sin embargo, con el objetivo de no comprometer la competitividad de la capital ni la sustentabilidad de las microempresas, la Cámara solicitó que el esquema de este impuesto contemple las siguientes exclusiones y medidas:

1. Exención para nuevas inversiones: Toda empresa o emprendedor que invierta en la Ciudad de México estará exento del pago de este impuesto durante los primeros 12 meses de operación. Este incentivo busca fomentar la atracción de capital, nuevas empresas y proyectos a la ciudad.

2. Exclusión para microempresas: Empresas con hasta 20 empleados no deberán asumir este incremento y las empresas de 21 a 30 empleados solo han de incrementar el 0.5% del ISN, permitiendo que continúen operando de manera sustentable y contribuyendo al desarrollo económico local.

3. Vigilancia y transparencia del destino de los recursos: Proponemos que este impuesto sea administrado a través de un fideicomiso transparente que garantice que los fondos recaudados sean estrictamente utilizados en proyectos de infraestructura clave.

Cabe resaltar, resaltó la Canaco, que este esfuerzo del sector empresarial ocurre en un contexto de incrementos acumulados del 113% al salario mínimo durante el sexenio anterior y del 12% que se implementará en enero de 2025, así como el aumento a las vacaciones; todo lo cual ha representado un desafío para las empresas.

A pesar de ello, las empresarias y los empresarios mantenemos nuestro compromiso con la Ciudad y con las generaciones actuales y futuras.

"La Cámara confía en que las autoridades considerarán estas medidas, que no sólo protegerán a los sectores más vulnerables y fomentarán la inversión, sino que también asegurarán la competitividad y el desarrollo sostenible de la Ciudad de México. Seguiremos trabajando juntos, sector público y privado para fortalecer el crecimiento sostenible de la Ciudad y el bienestar de sus habitantes", apuntó, Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco.