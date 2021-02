Canadá ofrece empleo a mexicanos y paga 36 mil pesos

Canadá es un país rodeado de increíbles paisajes naturales y un ambiente multicultural. Es un territorio con una alta calidad de vida, ideal para vivir, trabajar o estudiar.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, este país se sitúa por encima del promedio en ámbitos como vivienda, satisfacción, seguridad personal y empleo. Por ello, la idea de trabajar en Canadá es muy tentadora para muchísimos mexicanos.

Para los interesados en trabajar en Canadá, el gobierno de México ayuda a los mexicanos a conseguir puestos de trabajo en ese país del norte, mediante el programa de Trabajo en el extranjero que ofrece el Servicio Nacional del Empleo.

Con frecuencia, el portal web de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publica vacantes de empleos en el extranjero, especialmente en Canadá, las cuales resultan sumamente atractivas debido a los salarios que ofrecen.

Recientemente, a través del portal de la STPS, Canadá ha lanzado una oferta laboral ideal para todos aquellos mexicanos interesados en trabajar en otro país. En Destinos te contamos de qué se trata esta oportunidad laboral.

Oferta laboral en Canadá

En Richibucto, Nueva Brunswick, están ofreciendo trabajo. La oferta laboral solicita 29 procesadores de mariscos interesados en ganar 36 mil pesos mensuales.

Richibucto, Nueva Brunswick, es una ciudad que cuenta con muelles de pesca comercial, varios restaurantes y tiendas locales. La economía de este lugar está dominada por la pesca de altura, de ahí que la oferta laboral se enfoca en el sector pesquero.

Según la información ofrecida en el portal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, esta oferta de empleo no requiere de un mínimo de estudios y se pueden postular hombres y mujeres.

No obstante, el anuncio de las vacantes advierte que los interesados deberán tener un nivel de inglés básico o intermedio, con el objetivo de poder interactuar en conversaciones cotidianas. El francés no es un idioma requerido para la solicitud de empleo.

Los seleccionados se encargarán de procesar, limpiar, desmembrar, cortar y preparar crustáceos y mariscos. Además, deberán ser personas que tengan gusto y disponibilidad para el trabajo, buena coordinación mano-ojo y que soporten estar de pie durante periodos prolongados.

Igualmente, los seleccionados deberán saber trabajar en equipo, realizar tareas de embalaje y estar conformes con realizar tareas repetitivas, indica la oferta laboral publicada en el portal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

La oferta de trabajo añade que los interesados deberán tener experiencia laboral previa en este sector, de mínimo un año comprobable.

De acuerdo con la información disponible, el contrato laboral es por cinco meses, en los que el transporte y el hospedaje quedan a cargo del empleador.

El sueldo para quienes sean aceptados será de 36 mil pesos, los cuales se pagarán al trabajador de manera mensual, según indica la información ofrecida en el portal del empleo.

La vacante está abierta para personas de toda la República mexicana y quienes resulten seleccionados iniciarán labores el 12 de abril de este año, con jornadas de 40 a 65 horas a la semana.

Los interesados pueden consultar la oferta laboral completa en este link. Y los detalles para realizar una postulación se encuentran disponibles en el siguiente enlace.

El portal del empleo añade que las personas interesadas deberán dirigirse a la Oficina del Servicio Nacional de Empleo más cercana a su localidad. Mientras que las dudas se pueden plantear por teléfono, al 01800 841 2020 desde cualquier parte de la República.