¿Cancún tendrá promociones 2x1 para reactivar turismo?

Debido a la pandemia por el coronavirus Covid-19, el turismo en diversos destinos mexicanos ha sufrido grandes pérdidas, y por ello ya se está contemplando como poder reactivar el sector.

En los últimos días se ha dado a conocer que asociaciones de hoteleros ofrecerán promociones 2x1 para reactivar el turismo en Cancún, Quintana Roo.

Sin embargo, todavía no se define exactamente qué tipo de descuentos habrá para los viajeros después de que finalicen las medidas de cuarentena.

"Todavía no está listo, no necesariamente es así", explicó en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL Darío Flota, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, haciendo referencia hacia los paquetes 2x1.

Sin embargo precisó que sí se están contemplando descuentos y promociones a los cuales diversas empresas se van a adherir. "Hay una idea en el seno de la Asociación de Hoteles de Cancún de generar campañas que atraigan el turismo", aseguró el funcionario, pero este plan se encuentra en "proceso de terminación".

Estas ofertas serían una medida más dentro de una campaña que actualmente se está trabajando para reactivar el turismo en Quintana Roo. Es decir, no solo Cancún sino también destinos como Tulum, Puerto Morelos y Bacalar entrarán en dicho plan. Además de las promociones la campaña incluirá videos, presencia en televisión, medios impresos y pantallas de aeropuertos en Estados Unidos.

Originalmente se tenía pensado que estaría dirigida de manera independiente para cuatro regiones del mundo (entre ellas Europa), pero este plan se está actualizando conforme avanzan las curvas de contagios de Covid-19. La campaña sería lanzada en los últimos días de mayo.

Cabe mencionar que el 1 de junio, fecha de apertura de algunos hoteles y parques, es solo una referencia, una "fecha puesta en el horizonte". No obstante, por el comportamiento de la curva de contagios en Quintana Roo es probable que en las próximas semanas estén listos, comentó Darío Flota.

Por supuesto aún falta saber cuándo estará en condiciones de viajar el mercado mexicano y el internacional. Al preguntarle sobre la posibilidad de que los destinos del estado se vuelvan más caros en el futuro cercano, el director del Consejo de Promoción Turística comentó que no ve riesgo de aumentos, salvo en el tema de las aerolíneas, que en el futuro a corto plazo deberán sujetarse a nuevas normas, disposiciones y medidas de operación tras la pandemia.