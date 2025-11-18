Casa de Moneda de Estados Unidos concluye producción del centavo

FILADELFIA (AP) — La Casa de Moneda de Estados Unidos terminó el miércoles la producción del centavo, abandonando las monedas conocidas como “pennies”, que formaron parte integral de la cultura estadounidense durante más de 230 años como símbolos de frugalidad y el precio de los pensamientos de una persona, pero que habían perdido casi todo su valor.

En 1793, cuando se introdujo en el sistema monetario, un centavo podía comprar una galleta, una vela o un caramelo. Hoy día, muchos se encuentran en cajones o frascos de vidrio y básicamente se dejan de lado, mientras que la fabricación de cada uno cuesta casi 4 centavos.

“Dios bendiga a Estados Unidos, y vamos a ahorrar a los contribuyentes 56 millones de dólares”, dijo el tesorero Brandon Beach en la Casa de Moneda en Filadelfia antes de presionar un botón para acuñar el último centavo. Las monedas fueron colocadas cuidadosamente en una bandeja para que los periodistas las vieran. Los últimos centavos serían subastados.

Miles de millones de centavos todavía están en circulación y seguirán siendo moneda de curso legal, pero ya no se fabricarán nuevos.

Otras monedas han sido descontinuadas, pero el medio centavo de 1857 fue la última moneda estadounidense en ser retirada debido a su bajo valor, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La mayor parte de la producción de centavos finalizó a mediados de año, dijeron los funcionarios. En la última acuñación, los trabajadores de la Casa de Moneda permanecieron en silencio en el piso de la fábrica como si se despidieran de un viejo amigo. Cuando emergieron las últimas monedas, los hombres y mujeres rompieron en aplausos y se felicitaron mutuamente.

“Es un día muy emotivo”, dijo Clayton Crotty, quien ha trabajado en la Casa de Moneda durante 15 años. “Pero no inesperado”.

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó la desaparición de la moneda a medida que los costos ascendían y el valor nominal de la moneda se volvía obsoleto.

“Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado pennies que, literalmente, nos cuestan más de 2 centavos”, escribió Trump en una publicación en línea en febrero. ”Esto es un derroche”.

Aun así, muchos estadounidenses sienten nostalgia por ellos, viéndolos como amuletos de la suerte o divertidos de coleccionar. Y algunos minoristas han expresado preocupaciones en las últimas semanas a medida que las existencias se agotaban y se acercaba la última producción. Dijeron que la eliminación fue abrupta y no hubo orientación del gobierno federal sobre cómo manejar las transacciones con los clientes.

Algunos redondearon los precios a la baja para evitar dar menos cambio. Otros suplicaron a los clientes que trajeran el cambio exacto y los más creativos ofrecieron premios, como una bebida gratis, a cambio de un montón de centavos.

“Hemos abogado por la abolición del centavo durante 30 años. Pero esta no es la forma en que queríamos que sucediera”, declaró el mes pasado Jeff Lenard, de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia.

Los defensores de la eliminación de la moneda mencionaron el ahorro de costos, la agilización de los pagos en las cajas registradoras y el hecho de que algunos países ya han eliminado sus monedas de un centavo. Canadá, por ejemplo, dejó de acuñar su centavo en 2012.

Mientras tanto, algunos bancos comenzaron a racionar las existencias, un resultado algo paradójico del plan para abordar lo que muchos ven como un exceso de monedas. Durante el último siglo, cerca de la mitad de las monedas fabricadas en las Casas de Moneda de Filadelfia y Denver han sido centavos.

Pero aún tienen una mejor relación costo de producción-valor que el “nickel”, la moneda de cinco centavos, cuya fabricación cuesta casi 14 centavos. En comparación, el “dime”, la moneda de 10 centavos, cuesta menos de 6 centavos y el “quarter”, el cuarto de dólar con valor nominal de 25 centavos, cuesta casi 15 centavos.

Sin importar su valor nominal, los coleccionistas e historiadores los consideran un importante registro histórico. Frank Holt, profesor emérito de la Universidad de Houston que ha estudiado la historia de las monedas, lamenta la pérdida.

“Ponemos lemas y autoidentificadores en ellos y decidimos —en el caso de Estados Unidos— qué personas fallecidas son más importantes para nosotros y deben ser conmemoradas”, explicó. “Reflejan nuestra política, nuestra religión, nuestro arte, nuestro sentido de nosotros mismos, nuestros ideales, nuestras aspiraciones”.