Casas de empeño esperan repunte de clientes tras cuesta de enero

Desde finales de diciembre y en los primeros días de 2021, las casas de empeño han registrado un ligero aumento en operaciones; sin embargo, el mayor movimiento de la denominada "cuesta de enero" se comienza a registrar a partir de febrero.

"En realidad para nosotros el movimiento fuerte empieza a partir de febrero. Diciembre y enero son meses tradicionalmente de desempeño, no de empeño. Lo que se conoce como cuesta de enero se registra en febrero. Ahorita empezamos a ver desde la segunda semana de diciembre, un ligero aumento en el empeño, nada para echar las campanas al vuelo", dijo el Director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), Joel Rodríguez.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo explicó que la ligera recuperación que ha mostrado el empeño desde el cierre de 2020, pueda marcar una tendencia que prevalezca al menos las siguientes ocho semanas.

"Creemos que a principios de febrero es cuando empezará a tener un repunte mucho más notorio el empeño", detalló.

Según Rodríguez, "la cuesta de enero" de 2021 no será tan distinta a otros años para las casas de empeño, debido a que no se tuvieron gastos elevados de temporada en 2020, tal es el caso del regreso a clases o vacaciones.

"Ante la ausencia de las temporadas estacionales, como el regreso a clases, el año pasado no tuvimos ninguna, porque no hubo ninguno de los movimientos que tradicionalmente esperábamos. No hemos podido hacer previsiones porque los movimientos han sido totalmente atípicos. En 2020 tuvimos aumentos en ventas. La gente empezó a adquirir productos en las casas de empeño desde finales de abril", dijo.

El directivo dijo que uno de los factores que puede favorecer la actividad prendaria es el repunte que ha tenido el precio del oro en los mercados internacionales en las últimas semanas.

"También dependemos mucho de ese tipo de valores tanto del oro como del dólar. Seguramente en los siguientes meses, vamos a revisar cómo repercute eso en el empeño", dijo.