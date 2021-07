"Catastrófico", volver a cerrar negocios, advierte Coparmex

El presidente de la Coparmex Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, reconoció que para ese organismo existe temor de que con la llegada de la tercera ola del Covid-19, las autoridades decidan regresar al semáforo rojo, "lo que sería catastrófico, porque se vendría abajo lo que hemos avanzado" y cerrarían más negocios.

"Imagínense, desde que inició la pandemia hasta el momento, han cerrado más de 70 mil negocios en la Ciudad de México, por lo que de implementarse de nuevo el semáforo rojo, desaparecerían el doble. Por eso, insistimos, debe ampliarse la vacunación y reforzar las campañas de protocolos de seguridad sanitaria", enfatizó.

En video conferencia, donde presentó datos sobre la situación de la Ciudad de México en temas como empleo, seguridad pública, comercio exterior, transporte y salud, el líder empresarial insistió que de persistir el incremento del número de contagios, "están en riesgo el cierre de otros 70 mil negocios".

Acompañado de miembros del Consejo Directivo, el líder de Coparmex-CDMX sostuvo que para evitar regresar al semáforo rojo, "es necesario acelerar la vacunación y lo ideal sería alcanzar entre el 60 a 70% de la población esté inmunizada. Aunque reconozco que nos va llevar tiempo alcanzar ese nivel", destacó.

Sin embargo, mientras se mantenga el semáforo amarillo, Zúñiga Salinas confía en que continúe la recuperación económica, aunque por ahora, reveló, existe una brecha de más de 216 mil empleos respecto de febrero 2020 y el sector más afectado ha sido el de servicios, donde se han perdido uno de cada dos empleos.

En cuanto al rubro de seguridad pública, reconoció que las medidas preventivas han sido positivas, pues en promedio de homicidios dolosos fue de 2.94 por día, "que representa una importante reducción de 20.1% respecto al 2020", comentó.

Sobre la situación que prevalece con el repunte en el número de enfermos por el Covid-19, el presidente de la Coparmex-CDMX informó que mientras el pasado mes de mayo las autoridades sanitarias reportaron 250 casos, para el 15 de julio este número creció a 592.

De allí que, reiteró, "el gran reto que tenemos para los próximos tres años, cuando estimamos regresar a las estadísticas que teníamos antes de la pandemia, sigue siendo la reactivación económica y recuperación de empleos, que esperamos no resulten afectados con esta tercera ola", dijo.

Precisó que el pasado mes de mayo, según reportes del IMSS, fueron creados 20 mil 075 empleos, pero se perdieron 5 mil 737; es decir, hubo un crecimiento neto de 14 mil 338 nuevos puestos de trabajo en un lapso de dos años.

En este lapso, resaltó Zúñiga Salinas, los sectores que resultaron más afectados fueron servicios y comercio, en tanto la industria y la construcción mantuvieron su tendencia negativa.

De igual forma, reconoció que los planes de reactivación de la economía presentados por el Gobierno, "no han funcionado", pues sólo han sido paliativos que no han evitado la desaparición de negocios y, obviamente, la pérdida de empleos.