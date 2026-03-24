Cauteloso alivio en los mercados

Nueva York.- Un cauteloso alivio recorrió los mercados financieros el lunes después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos había hablado con Irán sobre un posible fin a la guerra. Los precios del petróleo se moderaron y los precios de las acciones subieron en Wall Street tras las fuertes pérdidas registradas en otras partes del mundo antes del anuncio de Trump.

El precio de un barril de crudo Brent cayó 10.9% para cerrar en 99.94 dólares después de que Trump dijo que Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones productivas los últimos dos días "respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en el Oriente Medio".

Los mercados financieros han tenido fuertes oscilaciones, tanto al alza como a la baja, desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán debido a la incertidumbre sobre cuánto tiempo puede durar. El temor es que mucho petróleo y gas natural quede fuera de los mercados mundiales al grado que cree una ola de inflación para la economía global.

La reacción predominante del lunes en los mercados financieros fue de alivio. El S&P 500 subió 74,52 puntos para quedar en 6.581,00. El Dow subió 631 unidades, o 1,4%, y se ubicó en 46.208,47, y el Nasdaq saltó 299,15 puntos, o 1,4%, y cerró en 21.946,76.

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En Europa, los índices bursátiles cambiaron de inmediato de pérdidas a ganancias tras el anuncio de Trump. El CAC 40 de Francia subió un 0,8%, y el DAX de Alemania avanzó un 1,2%.

Eso contrasta con fuertes caídas en los mercados bursátiles asiáticos, que terminaron de operar antes de que Trump hiciera su anuncio. El Kospi de Corea del Sur cayó un 6,5%, el Nikkei 225 de Japón cayó un 3,5% y el Hang Seng de Hong Kong cedió un 3,5%.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó de 4,39% a 4,35%. Pero se mantiene por encima de su nivel de 3,97% de poco antes de la guerra.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este lunes un 0,37 % para abrir la cuarta semana de marzo con un avance, tras tres sesiones seguidas en rojo, y mover a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a las 64.370,95 unidades.

La semana pasada el mercado mexicano cerró con una pérdida acumulada del 2,31 % para ligar cinco semanas negativas, en las tres últimas sumó una baja del 10,5 %.

En la sesión, el peso mexicano se depreció un 0,95 % frente al dólar, cotizando en 17,78 unidades por billete verde, frente a los 17,95 de la sesión anterior, según datos del Banco de México.