CCE actúa como defensor de grandes empresas que no pagan: Bartlett

El director de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, respondió a los señalamientos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el sentido de que "provoca la polarización y ponen en riesgo el cumplimiento de las leyes y la Constitución de nuestro país".

A través de un comunicado, el funcionario explicó que sus dichos se refieren a las recientes declaraciones que dio en una conferencia de prensa sobre la iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico.

Argumentó que el CCE actúa como representante y defensor de las grandes empresas que no pagan, arropando a las Sociedades de Autoabasto.

"Eso no es provocación, es una explicación detallada", dijo.

Sobre la afirmación del Consejo, sobre que con esas declaraciones se manipula a la ciudadanía – inaceptable para ellos – sostuvo que la división de la sociedad a la que se refieren se debe a que las empresas más grandes y poderosas de este país no pagan, mientras que el resto del empresariado las clases medias y la población sí tienen que pagar.

No es una polarización, subrayó. "No se está manipulando a ningún sector social, simplemente se les explica el atraco, que consiste en un sistema eléctrico del que se beneficia un sistema oligárquico".

Bartlett abundó en el sentido de que el CCE considera que estas declaraciones ponen en riesgo el cumplimiento de las leyes y la Constitución de nuestro país.

"Hablan de que se está usando el nacionalismo como pretexto para atentar contra nuestro Estado de Derecho y aseveran que se pretende reformar la ley con base en ideología y la manipulación de ciertos sectores de la ciudadanía. Por eso proponen 'no a la provocación y a la polarización, sí al diálogo'", explicó.

"Toda esta catilinaria", añadió, "se refiere a que en la conferencia de prensa expliqué con detenimiento el sistema eléctrico implantado por Peña Nieto y asociados. El Consejo no analiza lo que dije, simplemente salta a la descalificación apocalíptica".

"En mi análisis del sistema demostré, entre otras cosas, que mediante las Sociedades de Autoconsumo los grandes consumidores de este país no pagan ni la red ni a la CFE, con daño patrimonial que se constituye en monopolios privados mediante sociedades ficticias, en fraude a la ley.

"Podrían aludir a lo que dije y cuestionarlo, pero resulta que el Consejo Coordinador Empresarial actúa como representante y defensor de las grandes empresas que no pagan", aseveró.