CCE: es inaceptable reformar ley eléctrica con manipulación

La defensa que hace el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, sobre la iniciativa de reforma eléctrica se basa en ideología, en la manipulación, en el engaño y en polarizar y dividir a la sociedad, acusó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En un comunicado, la organización empresarial criticó que el gobierno arbitrariamente quiere pasar por alto al Estado de derecho, el cual se basa en el imperio de la ley, división de poderes, sujeción de la administración y al control judicial, derechos y libertades de los ciudadanos y justicia igual para todos.

"Reformar la ley [eléctrica] con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable. Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad", expuso.

La cúpula empresarial, que integran 12 organizaciones del sector privado, afirmó que con las recientes declaraciones del director de la CFE, "es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en México están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales, sino todo lo contrario, debemos reforzar y consolidar más nuestro Estado de derecho".

El organismo dijo que debe impedirse que desde "el gobierno arbitrariamente se vulneren y se pasen por alto los diques de contención legales, porque entonces sería admisible que cualquiera lo haga o que cualquier ciudadano que considere que una ley no le favorece, la desconozca".

El CCE, que preside Carlos Salazar Lomelí, pidió a los legisladores sustentar sus votos en torno a la iniciativa y advirtió que los empresarios piden "no a la provocación y a la polarización, sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento en favor del bienestar de México".

Falso que no paguemos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazó que no paguen la luz y que no inviertan en el sector eléctrico como lo aseguró el director General de la CFE, por lo que no deben seguir las descalificaciones y señalamientos sin fundamentos contra ellos.

En respuesta a las declaraciones vertidas por Manuel Bartlett Díaz el viernes pasado respecto a que el sector privado "viene, se apodera de las redes, no invierte nada y se sube con estas ventajas contra la CFE", la Coparmex respondió: "afirmar que los empresarios no pagan y no invierten, es falso".

Al hacer alusión a la descalificaciones de Bartlett Díaz, detalló que "los empresarios de México hemos actuado en el marco de la ley, hemos invertido y confiado en nuestra nación para contribuir a la generación de energías limpias, que para los usuarios finales sean más baratas y menos contaminantes, pues hasta hoy, nuestro marco regulatorio lo permite".

El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, dijo: "Rechazamos categóricamente cualquier tipo de descalificación y señalamiento sin fundamento contra las empresas e inversionistas. Estas imputaciones irresponsables contra un sector no abonan al crecimiento de nuestro país".

Agregó que en caso de que existan abusos y errores no se tienen que señalar sino corregir con base en la ley.

Para el líder de la confederación, los empresarios quieren un país con energía limpia y barata para todo, para lo cual debe haber una colaboración respetuosa, dejar de lado conflictos y asumiendo la responsabilidad.