CCE ve distorsión en tasa efectiva de ISR

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la publicación de las tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR), dadas a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) este domingo para 40 sectores, distorsionan la medición correcta, porque no son aplicables para 2021.

"Lo anterior parece indicar que todo aquel contribuyente que no esté dentro de los parámetros señalados por el SAT, será auditado, si no se corrige", lamentó el organismo empresarial en un comunicado.