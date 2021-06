CEE pide promover quejas laborales contra EEUU dentro del T-MEC

CUYDAD DE MÉXICO (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del sector privado mexicano, pidió este viernes promover quejas laborales contra Estados Unidos dentro del nuevo tratado comercial de Norteamérica, el T-MEC.



El presidente del CCE, Carlos Salazar, pidió "no alarmarse" tras las primeras dos denuncias laborales que sindicatos y entes públicos estadounidenses presentaron, el mes pasado, por la presunta violación de derechos de trabajadores en dos plantas del sector automotor en México.

"Lo que nosotros debemos promover son también las denuncias de nosotros como mexicanos a prácticas que se hagan en Estados Unidos inadecuadas desde el punto de vista laboral y claro que tenemos ejemplos", manifestó Salazar al final de un evento virtual.

México recibió en mayo la primera queja laboral del T-MEC, que el 1 de julio cumple un año en vigor, de sindicatos de EE.UU. que denunciaron a una planta automotriz en Tamaulipas, además de una solicitud para revisar conflictos laborales en la planta de General Motors en el estado de Guanajuato.

Salazar expresó que aún son denuncias por lo que "todavía no se puede culpar" a las compañías involucradas.

Pero, además, mencionó que México puede interponer sus propias quejas, al apuntar que el 70 % de la recolección agrícola en Estados Unidos la realizan trabajadores mexicanos.

"Yo les puedo asegurar que tenemos más cosas que denunciar de la forma en que esos trabajadores son tratados, de la manera en que se les ha pagado su sueldo, de cómo sus sueldos son menores de los mínimos que deberían establecerse en las diferentes áreas de los Estados Unidos", indicó.

México ha apostado por el T-MEC para recuperarse tras la contracción histórica de 8.2 % que padeció en 2020 por la crisis de la covid-19.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno estima para este año una recuperación superior al 6 % afianzada en particular en el sector exportador, con Estados Unidos como destino de más del 80 % de las ventas.

Pese a los conflictos, Salazar consideró sólida la relación comercial entre México y Estados Unidos.

"No tenemos tampoco que alarmarnos de eso, tenemos cientos, miles, de empresas que están hoy haciendo una actividad empresarial con los Estados Unidos", insistió.

El líder del sector privado firmó un convenio con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) sobre integridad, gobernanza y cultura fiscal en las empresas.

Aunque el acuerdo ocurre en medio de una creciente fiscalización del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a los grandes contribuyentes, Salazar rechazó que el convenio obedezca a presiones.

"Estas campañas deberían ser constantes, a mí no me asombran ni me asustan, el Gobierno tiene la responsabilidad de cobrar los impuestos", dijo.

Salazar afirmó que ya se han reunido con el secretario de Hacienda saliente, Arturo Herrera, y que están en disposición de hablar con las autoridades para la nueva reforma fiscal, para la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió no aumentar los impuestos.