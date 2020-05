Celebran innovación digital de Tianguis Turístico de Yucatán

El sector empresarial de Yucatán reveló que la innovación digital del Tianguis Turístico en septiembre próximo mostrará una industria más avanzada en México, que actualmente enfrenta una crisis económica, y será un referente del evento presencial que se realizará en marzo de 2021.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, Michel Salum Francis, destacó la disposición y compromiso de los gobiernos federal y estatal por posponer el máximo evento turístico del país debido a que no había garantías para los asistentes, a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

"Realizar el Tianguis Turístico de Mérida en marzo del año 2021 es una decisión acertada, pues dará la oportunidad de impulsar nuevas acciones de promoción en coordinación con el Gobierno del Estado y de coadyuvar con un programa que cumpla sus expectativas y un catálogo de productos acorde a las exigencias actuales", explicó.

También comentó que la decisión de posponer el Tianguis Turístico es conveniente, "considerando que todavía no han salido las regulaciones internacionales para los viajes futuros, y que en algunos países hay miedo por viajar, por lo que realizar el evento en septiembre era muy arriesgado, porque no se alcanzarían los objetivos del evento en calidad y cantidad de vendedores y compradores internacionales".

Por su parte, el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, indicó que realizar la máxima feria de turismo de México en 2021 permitirá emprender una campaña de promoción del país como destino, más estructurada, segmentada y acorde a los tiempos que se viven actualmente.