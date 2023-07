Centros comerciales, cerca de recuperarse de golpe por Covid

A-AA+

Las superficies comerciales están a punto de alcanzar el mismo tamaño previo a la pandemia.

La consultoría en inteligencia inmobiliaria, Softec, dio a conocer que el área inmobiliaria comercial alcanzó la cifra de 215.8 millones de metros cuadrados al cierre de marzo pasado, de los cuales 10% corresponden a cadenas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), con 21.7 millones de metros.

Walmart, con una superficie de 6.7 millones de metros cuadrados, que representa 3.1% del total nacional; Alsea, con sus 2 mil 444 unidades; y FEMSA, con sus establecimientos Oxxo, representan 2.1% del área comercial en el país en conjunto.

Mientras que 63.5% restante de superficie corresponde a los establecimientos comerciales independientes al por menor.

Softec detalló que, de 2020 a marzo de 2023, el piso de ventas de tiendas de autoservicio, especializadas y departamentales, tanto de las cadenas afiliadas a la Antad, en conjunto con Walmart, Alsea y FEMSA (Oxxo) han incrementado 5.5% su piso de ventas, lo cual significó un crecimiento de más 1.9 millones de metros cuadrados.

No todos crecen

Raúl Hernández, experto consultor de productos de línea de Softec, dijo que, aunque las tiendas especializadas registraron la mayor participación en el crecimiento del piso de ventas en el último trimestre, con 1.66 millones de metros cuadrados, no se compensa la caída de 62% en el volumen de espacio comercial en los últimos dos años: de 1.2 millones de metros en 2021 y 448 mil en 2022.

Lo anterior contrasta con los 42.9 mil metros de tiendas Oxxo, las cuales crecieron 76%.

"No están sustituyendo a las tiendas especializadas. Sólo están haciendo una apuesta segura en un mercado de consumo que crece. Las tiendas especializadas han sido cautelosas en sus inversiones", señaló Hernández.

De acuerdo con Softec, de 2021 a 2023, las tiendas Oxxo aumentaron más su presencia física.

Walmart ha tenido un crecimiento constante desde 2019, sin importar los años de pandemia.

Actualmente, la ocupación en los centros comerciales ya está arriba de 95%. Particularmente los comercios enfocados a entretenimiento, alimentos y bebidas, ya que el comercio electrónico ha sustituido a tiendas, pero la necesidad de interacción humana necesita restaurantes, bares, entre otros, para socializar.