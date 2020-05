Cerraron en definitiva 30 mil restaurantes en el país: Canirac

En casi mes y medio de medidas para evitar el contagio del Covid-19, en México se tiene registro de que ya cerraron en definitiva 30 mil restaurantes, es decir no volverán a abrir, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Francisco Fernández.

En este sector las ventas que no se hicieron en estas semanas no se podrán recuperar y como se vio en el 2009 con la influenza H1N1 la caída en ventas de restaurantes fue de 9.6% lo que tomó 10 años en recuperarse.

Estimó que la cuarentena por el covid-19 pegará en 30% de las ventas, es decir entre 90 mil a 100 mil millones de pesos lo que representará un fuerte impacto.

Explicó que en todo el país hay 635 mil 788 unidades económicas y todas están en una "situación dramática, 98% son micro, pequeñas y medianas empresas y el 48% son negocios familiares".

En la videoconferencia Cuarto Informe Semanal Covid-Industrial que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Fernández dijo que el 80% de los restaurantes permanecen cerrados, en algunos casos la crisis comenzó para algunos negocios hace 40 días.

"Hay restaurantes que cerraron desde el 23 de marzo, no hay ingresos, hay gastos importantes que no se pueden dejar de pagar, concretamente la nómina", comentó.

En medio de esta pandemia por el Covid-19, se espera que "al final se tendrán 75 días de cierre", lo que impactará en los casi 2.1 millones de empleos directos, la mayoría de ellos mujeres que son el sostén del hogar.

Expuso que "más de 30 mil cerraron de manera definitiva... y sólo el 15% están adaptados para el servicio de delivery o pick up...el impacto será brutal, habrá muchos restaurantes que cerrarán".