CFE baja switch a millones

Ciudad de México.- Con la prolongación de la crisis por la covid-19, los cortes de energía eléctrica a consumidores domésticos por la Comisión Federal Electricidad (CFE), también han aumentado.

Entre el 1 de abril y el 7 de octubre de 2020, la CFE le ha bajado el switch a 2 millones 542 mil 849 clientes por falta de pago.

En el Estado de México y la Ciudad de México no sólo se dispararon al alza significativamente los clientes que dejaron de pagar, sino que concentran el mayor número de cortes reportados a escala nacional.

En términos porcentuales, Chiapas y Tabasco sufrieron incrementos notables de abril y hasta el cierre de septiembre: Chiapas aumentó de 2 mil 965 cortes a 8 mil 181, un incremento de 175.9%, mientras que Tabasco pasó de 5 mil 597 a 10 mil 727, es decir, 91.6%.

Información de la empresa eléctrica estatal entregada vía la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha del 17 de noviembre de este año muestra que, entre abril y julio, cuando la pandemia escaló la fase más crítica y obligó a tomar medidas como confinamiento social, cierre de actividades no esenciales y endurecimiento del Programa Hoy no Circula, recortes de personal y baja de salario, el aumento de cortes del servicio por falta de pago se registró el mayor crecimiento de usuarios afectados por los cortes del servicio, 36.9% a escala nacional, sumando 121 mil 745 mexicanos más que no pudieron pagar la luz.

Otras entidades que han resentido el aumento de cortes de energía eléctrica entre abril y septiembre —dado que las cifras de cierre de octubre aún no están disponibles— son: Michoacán, que pasó de 23 mil 971 a 25 mil 179; Jalisco aumentó de 22 mil 614 a 36 mil 201; Puebla, de 19 mil 905 a 22 mil 460; Guerrero, de 18 mil 219 a 19 mil 610, y Veracruz de 15 mil 501 a 18 mil 531, entre otros.