CFE ganó más de 139 mil mdp en el 2025
Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó ganancias por 139 mil 033 millones de pesos durante el 2025, la mayor reportada al menos desde 2012, de acuerdo con un comunicado compartido por la empresa del Estado.
La Comisión Federal señaló que su desempeño financiero fue mejor en la historia reciente, con una utilidad neta que supera por mucho los registradas en el sexenio anterior.
Los ingresos totales la compañía que dirige Emilia Calleja Alor ascendieron a 679 mil 463 millones de pesos un incremento de 1.8% anual.
La venta de energía, que representa 76.9% de los ingresos, creció 2.3%, impulsada por la fortaleza del consumo en los sectores doméstico, de servicios e industrial, reflejo de una base de usuarios amplia, estable y diversificada. El EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó 208 mil 419 mdp, equivalente a un margen de 30.7%, nivel alineado con empresas eléctricas líderes a nivel internacional, aseguró la compañía eléctrica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Este sólido desempeño operativo permitió absorber presiones externas relevantes, particularmente el incremento de 34.5% en el precio internacional del gas natural, mitigado parcialmente mediante la estrategia de coberturas implementada por la empresa, explicó la compañía.
En el estado de situación financiera, la CFE fortaleció su perfil de solvencia y explicó que el activo total creció 2.8%.
no te pierdas estas noticias
CFE reporta ganancias récord de 139 mil mdp en 2025
El Universal
La empresa estatal invierte en infraestructura eléctrica para garantizar seguridad energética y crecimiento nacional.
Pobreza laboral en México 2025 alcanza mínimo histórico: 32.3 %
EFE
La pobreza laboral en México cerró 2025 en 32.3 % de la población, afectando a 42.3 millones de personas.
Concanaco reporta un millón de negocios afectados por violencia
El Universal
Concanaco estima pérdidas económicas entre 1,500 y 2,000 millones de pesos por cierres y miedo.