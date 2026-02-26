CFE ganó más de 139 mil mdp en el 2025

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó ganancias por 139 mil 033 millones de pesos durante el 2025, la mayor reportada al menos desde 2012, de acuerdo con un comunicado compartido por la empresa del Estado.

La Comisión Federal señaló que su desempeño financiero fue mejor en la historia reciente, con una utilidad neta que supera por mucho los registradas en el sexenio anterior.

Los ingresos totales la compañía que dirige Emilia Calleja Alor ascendieron a 679 mil 463 millones de pesos un incremento de 1.8% anual.

La venta de energía, que representa 76.9% de los ingresos, creció 2.3%, impulsada por la fortaleza del consumo en los sectores doméstico, de servicios e industrial, reflejo de una base de usuarios amplia, estable y diversificada. El EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó 208 mil 419 mdp, equivalente a un margen de 30.7%, nivel alineado con empresas eléctricas líderes a nivel internacional, aseguró la compañía eléctrica.

Este sólido desempeño operativo permitió absorber presiones externas relevantes, particularmente el incremento de 34.5% en el precio internacional del gas natural, mitigado parcialmente mediante la estrategia de coberturas implementada por la empresa, explicó la compañía.

En el estado de situación financiera, la CFE fortaleció su perfil de solvencia y explicó que el activo total creció 2.8%.