CFE reporta ganancias récord de 139 mil mdp en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó ganancias por 139 mil 033 millones de pesos en 2025, la mayor reportada al menos desde 2012, de acuerdo con un comunicado compartido hoy por la empresa del Estado.

CFE reporta ganancias récord y crecimiento en ingresos

La Comisión Federal señaló que su desempeño financiero fue mejor en la historia reciente, con una utilidad neta que supera por mucho los registradas en el sexenio anterior.

Los ingresos totales la compañía que dirige Emilia Calleja Alor ascendieron a 679 mil 463 millones de pesos, un incremento de 1.8% anual.

La venta de energía, que representa 76.9% de los ingresos, creció 2.3%, impulsada por la fortaleza del consumo en los sectores doméstico, de servicios e industrial, reflejo de una base de usuarios amplia, estable y diversificada.

El EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó 208 mil 419 mdp, equivalente a un margen de 30.7%, nivel alineado con empresas eléctricas líderes a nivel internacional, aseguró la compañía eléctrica.

Fortalecimiento financiero y reducción de deuda

Este sólido desempeño operativo permitió absorber presiones externas relevantes, particularmente el incremento de 34.5% en el precio internacional del gas natural, mitigado parcialmente mediante la estrategia de coberturas implementada por la empresa, explicó la compañía.

En el estado de situación financiera, la CFE fortaleció su perfil de solvencia y explicó que el activo total creció 2.8%.

En tanto, el pasivo total disminuyó 4.2% y por eso la razón activo/pasivo se ubicó en 1.4 veces.

La deuda de corto plazo se redujo 36%, disminuyendo presiones de liquidez.

La Comisión Federal de Electricidad no compartió los detalles del reporte y en la Bolsa Mexicana de Valores no ha publicado el documento oficial.

También compartió en el comunicado que adelantó que el nivel de apalancamiento financiero bajó 5%.

"En suma, los resultados al cierre de 2025 confirman la disciplina financiera de la CFE y su capacidad de generar el flujo suficiente para atender sus obligaciones, mantener estabilidad operativa y continuar fortaleciendo su estructura de capital", añadió el archivo.

La CFE consolida su posición como Empresa Pública del Estado, sólida, rentable y estratégica, para el desarrollo nacional, garantizando la seguridad energética y contribuyendo al crecimiento económico de México como lo ha establecido la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó la empresa.

Se espera que la compañía publique sus resultados este jueves con lo que se podrá analizar en detalle los aspectos operativos y financieros de la compañía, en el último trimestre 2005 y todo el año pasado.

La compañía se encuentra realizando inversiones millonarias para incrementar infraestructura en generación, transmisión y distribución eléctrica así como la constitución de paquetes de inversión mixta con el sector privado.