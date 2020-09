Chihuahua no cumple con acuerdo de agua para usarlo como bandera electoral, insiste AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el precandidato Gustavo Madero y varios alcaldes, todos del Partido Acción Nacional (PAN), han usado con fines electorales el acuerdo del agua con Estados Unidos, que data de 1944.

En su conferencia de prensa matutina, recordó que ha habido diferencias con la administración chihuahuense porque México debe cumplir con el convenio firmado con Estados Unidos para entregar un porcentaje del agua del Río Bravo.

"Es un convenio que se suscribió en 1944. Se tiene que cumplir porque si no, estaríamos en falta y no queremos incumplir compromisos. Los compromisos se cumplen. Además es un compromiso del Estado mexicano, no del Gobierno federal", afirmó el mandatario.

Por ello, explicó que Javier Corral "en vez de ayudar a que se cumpla este acuerdo, se opuso y de lo que le corresponde a Chihuahua entregar del agua, el día de hoy ha entregado sólo el 55 por ciento, mientras los otros estados ya entregaron el 100 por ciento".

"Pero, ¿por qué esta actitud? Porque hay elecciones en Chihuahua y el partido que gobierna utilizó este asunto como bandera, es decir, ´no vamos a entregar el agua porque el agua es nuestra´. Intervinieron intereses de quienes acaparan el agua en Chihuahua porque no estoy hablando de todos. Hay nogaleros que tienen un acaparamiento de agua excesivo, que han estado ahí promoviendo este movimiento, presidentes municipales del PAN, el Gobernador, el que está de posible candidato del PAN a la gubernatura, Gustavo Madero", detalló López Obrador.

El próximo año, Chihuahua decide si continúa el PAN en el poder. México tiene en 2021 las elecciones más grandes de su historia.

Por otra parte, el Jefe del Estado mexicano acusó que toda la información que se daba a conocer en las mesas de seguridad diarias entre autoridades de primer nivel era compartida con miembros del PAN; por eso, dijo, se determinó ya no participar en ellas y mantenerlas, en Chihuahua, sólo a nivel federal.

"Tenemos que definir posturas. ¿Cómo vamos a estar tratando asuntos de interés nacional cuando tenemos la oposición al interior, cuando se está conspirando en estas reuniones? Toda la información que se daba a conocer de inmediato la sabían los dirigentes de este partido. Entonces así no".

Ayer, Javier Corral Jurado denunció que el Gobierno federal dejó de brindar su apoyo en la cooperación que mantenían en materia de seguridad "como mecanismo de represalia" ante la postura que mostró sobre el conflicto del agua que se vive en la entidad.

"Son sitios estratégicos que tienen que ser resguardados. Entonces cuando empiezan a plantear que se salga la Guardia Nacional, ¿quién va a cuidar las presas? Es como las refinerías, los puertos. Además, lo hemos visto aquí. No se puede violar la Constitución buscando hacer justicia por propia mano. ¿Cómo es que toman la presa y además hay destrozos y se afecta la hidroeléctrica? Así no es la situación", agregó el Presidente.

Frente a los medios de comunicación, reiteró que la presa La Boquilla de Chihuahua sigue sin poderse operar porque la tienen tomada desde el pasado 8 de septiembre. Ese día por la noche se dio un enfrentamiento entre manifestantes y elementos de la Guardia Nacional, el cual dejó como saldo una persona muerta.

"Aunque es lamentable la pérdida de vida de la señora y todo esto que sucedió esa noche, el acto de provocación de la mañana fue gravísimo. Había 400 elementos en la presa y llegaron dos mil 500, muchos acarreados porque no modo que todos sean productores que requieran el agua. Los que manejan el agua son una minoría", precisó.

El político tabasqueño dio a conocer que mañana va a presentar "los datos de una familia productora de nuez y van a ver los permisos de agua que tienen, el gran acaparamiento del agua".

"Y también adelanto que van a haber cambios en la Conagua [Comisión Nacional del Agua] porque estaba tomada la Conagua por estas personas, por un partido, por el PAN. Vamos a que el Gobierno esté al servicio de todos y se pongan por delante los intereses de la nación, no los de grupo", destacó.

Por último, AMLO anunció que este viernes revelará el contenido de la carta que envió el Gobernador de Texas al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, para quejarse porque no se cumple con el compromiso de la entrega de agua.

"Entonces imagínense, por un asunto politiquero, por querer ganar la elección de un estado, poner en riesgo la relación de México con Estados Unidos, no. Es muy irresponsable. Además no hay fundamento legal y si hubiese, pues hay instancias para dirimir estas diferencias. No así", concluyó.