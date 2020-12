Cierran 391 mil empresas y se pierden 3 millones de empleos de mayo septiembre: Inegi

De mayo de 2019 a septiembre de 2020 han desaparecido 391 mil 414 empresas en el país en términos netos, es decir, descontando al millón 10 mil 857 negocios que murieron en el periodo señalado, los 619 mil 443 establecimientos que nacieron en dicho lapso, revela el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020, elaborado por el Inegi.

En total el número total de establecimientos pasó de 4 millones 857 mil en mayo de 2019, de acuerdo con los resultados de los Censos Económicos, a 4 millones 466 mil empresas en septiembre de 2020, lo que significó una contracción de 8.06%.

De esta manera, las personas ocupadas en dichos establecimientos pasaron de 14.66 millones a 11.77 millones, lo que representó una disminución de 2.89 millones de trabajadores (19.68%) con respecto a la población ocupada en mayo de 2019.

En los establecimientos que dejaron de operar de manera definitiva laboraban casi 3 millones de personas y en los establecimientos que iniciaron operaciones laboran 1.23 millones de personas, mientras que los establecimientos sobrevivientes tuvieron una disminución de 1.14 millones de personas.

El Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 (EDN) brinda información sobre el panorama nacional de los establecimientos micro, pequeños y medianos que realizan actividades manufactureras, comerciales y de servicios privados no financieros que sobrevivieron, nacieron y murieron a 17 meses de concluidos los Censos Económicos 2019.

Por tamaño de establecimiento, se observa que los pequeños y medianos tuvieron un mayor porcentaje de cierres definitivos (21.17% de muertes) en comparación con los establecimientos micro que tuvieron 20.80% de muertes.

Por actividad económica, en los tres grandes sectores la proporción de muertes fue mayor en relación a la proporción de nacimientos. La mayor proporción de muertes se registró en establecimientos de servicios privados no financieros (24.92%), comercio (18.98%) y manufacturas (15%).

Por otro lado, el sector comercio tuvo un 13.75% de establecimientos nacientes, mientras que los sectores de servicios privados no financieros, y manufacturas tuvieron 12.85% y 8.78% respectivamente.

Respecto a las muertes de establecimientos, en Quintana Roo se observó la mayor proporción de establecimientos que cerraron definitivamente (31.88%). Oaxaca fue la entidad con menor proporción de establecimientos cerrados con 13.70%, respecto al número de establecimientos existentes en 2019 en la entidad correspondiente.

La mayor proporción de nacimientos de unidades económicas se dio en Tlaxcala con 19.31% de establecimientos nuevos, mientras que en Quintana Roo se dio la menor proporción con 7.67%, respecto al número de establecimientos existentes en 2019 en la entidad correspondiente.

Crece a 94.1% de empresas sin apoyos

Durante agosto de 2020, la proporción de empresas que no recibieron ningún tipo de apoyos para hacer frente a la crisis por Covid-19 ascendió a 94.1%, tasa superior al 92.2% que no recibió ayuda de ninguna índole en abril, de acuerdo con los resultados de la segunda edición de la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas, realizada por el Inegi.

La encuesta arroja que las empresas consideran que la política de apoyo que más se requiere para hacer frente a la pandemia es aquella relacionada con los apoyos fiscales: 61.3% para la segunda edición en agosto y 61.2% para la primera de abril.

La segunda edición de la encuesta llevada a cabo en agosto estima que, de un millón 873 mil 564 empresas en el país, es decir, el 86.6% indicaron haber tenido alguna afectación a causa de la pandemia.

Se observa una disminución de casi 7 puntos porcentuales con respecto a la primera edición en que 93.2% de las empresas reportaron haber tenido alguna afectación.

La disminución de los ingresos es el principal tipo de afectación que reportaron 79.2% de las empresas. En la primera edición, la proporción fue de 85.1%.

El 51.2% de las empresas reportaron una baja en la demanda, mientras que en la primera edición fue de 67.6%.

La escasez de los insumos y/o productos ocupa el tercer lugar y se observa una disminución de casi 9.0 puntos porcentuales de una edición a otra.

La encuesta estima que el porcentaje de empresas que aplicaron cierres temporales o paros técnicos se ubica en un 23.1%, cifra menor que el porcentaje registrado en la primera edición, en la que 59.6% de las empresas los realizaron.

El rubro de medidas que tuvo mayor eco entre las grandes empresas en ambas ediciones fue el de medidas sanitarias con un 98.9% en la segunda edición y 95.6% en la primera, seguidas de las Pymes que registraron un 98.6% en la segunda encuesta y 90.1% en la primera.