Cofece advierte que Ley de Hidrocarburos afectará economía familiar

La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que promueve el Ejecutivo Federal tendrá un impacto en los bolsillos de las familias porque la falta de competencia provocará un aumento de precios de los combustibles y de los productos finales, advirtió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En una carta que envió a las cámaras de Senadores y Diputados, el organismo regulador expuso que si se aprueba en los términos en que se presentó, consecuentemente, disminuirá la oferta de bienes y servicios en la industria y se afectará la competencia y libre concurrencia de las cadenas de valor de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Alertó que las afectaciones que se enfrentarán serán las siguientes: "Desincentivaría la entrada y reduciría la oferta al distorsionar el régimen de permisos, porque faculta y da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender temporalmente permisos en caso de que consideren de peligro inminente para la "seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional".

Además de que no se explican a detalle qué son estos conceptos de seguridad nacional, seguridad energética o afectaciones a la economía nacional.

Por otra parte, se generará "incertidumbre al modificar de afirmativa a negativa ficta en la resolución de las solicitudes de cesión de permisos, lo que reduce los incentivos de la autoridad para resolverlas de manera expedita, e impide inicialmente a los agentes económicos conocer las razones para negarlas".

Otra afectación será que "reducirá el número de competidores y la oferta, al establecer la comprobación previa de cierta capacidad de almacenamiento requerida por la Secretaría de Energía para el otorgamiento de permisos".

Por ello, la Cofece dijo en la misiva a los legisladores que "de aprobarse, la Iniciativa generaría incertidumbre jurídica a los participantes de la cadena de hidrocarburos y petrolíferos, además habilitará espacios para una restricción artificial e injustificada de la oferta de sus productos y servicios en detrimento de los consumidores mexicanos".

La Comisión consideró que es legítimo que el gobierno federal combata el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos, por lo que no se pronunció sobre la modificación legal para revocar los permisos por esa causa específica.

Pero si consideró que la iniciativa violará derechos adquiridos y restringirá la oferta si revoca permisos vigentes.

Sugirió no aprobar la iniciativa como está porque ello "podría resultar en una disminución de la oferta de bienes y servicios en la industria, con el consecuente aumento en los precios que pagan por ellos las familias y empresas mexicanas".

Además de que desalentará la inversión y creará un círculo vicioso en torno a la falta de infraestructura de almacenamiento.