Cofece investiga prácticas monopólicas en publicidad digital

La autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación de oficio por la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el mercado de publicidad digital y servicios relacionados.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Cofece indica que la investigación bajo el expediente IO-003-2020 se inicia el proceso indagatorio donde todavía no se identifican los actos que pueden constituir una violación a la ley ni se ha determinado en definitiva los sujetos que son probables responsables de una infracción a la normatividad o en los mercados relevantes.

La consultora Statista indica que la publicidad digital en México representó mil 962 millones de dólares el año pasado y este año alcanzará los 2 mil 197 millones de dólares.

La Comisión subraya que el procedimiento no prejuzga la responsabilidad de alguna empresa sino que se trata de una actuación de una autoridad que verifica el cumplimiento de la ley.

"El periodo de la investigación no será inferior a treinta días hábiles ni excederá de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de emisión del presente acuerdo, mismo que podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones".