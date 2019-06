Colocación de viviendas, sujeta a mejor empleo

CIUDAD DE MÉXICO.- La venta de vivienda y la colocación de crédito hipotecario para su compra dependen de la generación de empleo mejor remunerado en esta administración.

De acuerdo con BBVA Bancomer, el número de créditos para la compra de vivienda disminuyó 3.3% en 2018, con 508 mil 900. Fovissste tuvo la mayor caída en colocación de créditos, con 48 mil 700, para un retroceso de 5.7%; le sigue el Infonavit, con el otorgamiento de 370 mil 800 préstamos, 4.6% menos respecto a 2017. Los bancos dieron 118 mil 900, 2.9% menos que en 2017. Durante la presentación del informe Situación Inmobiliaria México, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, dijo que la principal razón por la que está disminuyendo la colocación de créditos hipotecarios es porque se ha desacelerado la creación de empleos bien remunerados.

"En la medida en que no se logren crear empleos bien remunerados, el sector no va a crecer". De enero a abril disminuyó 35% la creación de empleo formal, por lo que la perspectiva para la colocación de vivienda este año no es muy prometedora. El 12% de créditos que solicitaron al banco en 2018, fueron para pagar pasivos y liquidez.