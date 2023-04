Walmart adquiere Trafalgar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Walmart prepara su regreso al sector financiero con la adquisición de la institución financiera tecnológica Trafalgar, la cual desde finales de enero de este año no tiene operaciones en el país.

De acuerdo con fuentes del sector financiero, Walmart aún afina los detalles de la operación con esta empresa financiera tecnológica, cuya adquisición no se ha hecho oficial por parte de la cadena de tiendas.

Cabe recordar que a inicios de marzo, en su Walmart Day, la firma notificó a inversionistas que las autoridades financieras en México aprobaron su compra de una empresa de pagos electrónicos local, debidamente autorizada y en operación.

Sin mencionar el nombre de la fintech en ese momento, la empresa señaló que cuando la adquisición se completara, le permitiría acelerar la solución vertical de servicios financieros del ecosistema.

Trafalgar, de las primeras empresas aprobadas bajo la "Ley fintech" en México

En tanto, desde enero pasado, Trafalgar notificó a sus clientes en su portal de internet la suspensión de sus servicios, por lo que debían retirar sus recursos a más tardar el 22 de enero, ya que a partir de esa fecha no podrían acceder a su dinero.

Trafalgar ofrecía la apertura de cuentas de forma digital desde su aplicación móvil, la cual ya no se encuentra disponible en Google Play ni en App Store.

Trafalgar fue de las primeras empresas financieras tecnológicas aprobadas bajo la denominada "Ley fintech" en México, marco legal pionero en Latinoamérica que busca dar certeza a los clientes e inversionistas sobre la operación de empresas totalmente digitales que operan en el sector financiero mexicano.

Así, Trafalgar tiene licencia para operar en México como una institución de fondos de pago electrónico, mejor conocidas como monederos o wallets y se encuentra autorizada, regulada y supervisada por las autoridades financieras, de conformidad con la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

A partir de la empresa con licencia para operar con fondos de pago electrónico en México, Walmart podría reforzar la estrategia que tiene con Cashi, aplicación móvil que permite a sus clientes realizar depósitos y ahorros, además de que les posibilita pagar en las tiendas pertenecientes a Walmart.

Al cierre de 2022, Cashi contaba con 5.4 millones de clientes, además de que ya se cuenta con algunos primeros ejercicios para dar crédito de forma digital a través de las tiendas Bodega.

"Sabemos que la inclusión financiera es baja entre nuestros clientes, especialmente en los más sensibles al precio, y estamos creando soluciones de crédito que se adapten a sus necesidades para que puedan acceder a los productos que necesitan", indicó la empresa.