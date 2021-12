Comisión del Senado ratifica a Victoria Rodríguez para Banxico

Con el voto en contra de la oposición, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el dictamen que establece la idoneidad al cargo y ratifica el nombramiento presidencial en favor de Victoria Rodríguez Ceja para ser parte de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) a partir del 1 de enero del 2022.

Con 16 votos a favor de Morena y sus aliados, así como 6 en contra del PRI, PAN y Grupo Plural, se turnó al pleno del Senado el dictamen de idoneidad en favor de Victoria Rodríguez quien fue propuesta para el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Senadores del PAN, PRI y del Grupo Plural cuestionaron que Victoria Rodríguez no cumple con los requisitos para ser la próxima gobernadora del Banco de México, por lo que se propuso un voto particular para que sólo sea parte de la Junta de Gobierno y no gobernadora.

El senador Gustavo Madero, dijo que no cumple con los requisitos establecidos el artículo 39 de la Ley del Banco de México, pese a su currículum.

Recordó que dicho artículo señala que debe "gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera".

Jorge Carlos Rodríguez Marín, senador del PRI, presentó una propuesta para que se establezca que el Senado sólo ratifica a Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno, pero no para ocupar la gubernatura, porque no cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Esta comisión desechó por 8 votos en pro y 10 en contra incluir en el dictamen la condicionante de que Victoria Rodríguez no puede ser gobernadora de Banxico, porque no cumple los requisitos.

El presidente de la Comisión de Hacienda y senador por Alejandro Armenta, dijo que lo que estaría eligiendo el Senado es una integrante de la Junta de Gobierno y no a una gobernadora del Banco de México, porque esa es atribución del propio Banco Central.

Sin embargo, la senadora del PRI, Nuvia Mayorga, dio lectura al oficio de la Secretaría de Gobernación con la propuesta de nombramiento en donde se señala que se propone como integrante de la Junta de Gobierno y gobernadora del Banco de México.

El dictamen fue turnado al pleno del Senado donde se prevé que este mismo jueves se discuta y apruebe con la mayoría simple de Morena y sus aliados, para con ello ratificar a Victoria Rodríguez como integrante de la Junta de Gobierno de Banxico y virtual próxima gobernadora.