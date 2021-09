Comisiones que cobran los bancos por pagar luz y teléfono en sus ventanillas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer el costo de las comisiones que cobran 13 bancos por pagar los servicios de luz de la CFE y teléfono de Telmex en sus ventanillas.

De acuerdo con el organismo, se observa que, para el pago del servicio de telefonía, Santander tiene una comisión mayor de 20 pesos para sus propios clientes, en tanto que para los no clientes BBVA Bancomer es el de mayor costo con 26 pesos.

De igual forma, para pago de luz a la CFE la cuota para clientes del banco que resulta mayor es de HSBC es de 10 pesos y para no clientes la de Citibanamex con 14 pesos.

La Condusef resaltó que hay instituciones bancarias que no cobran comisión por el pago de estos servicios como Inbursa y BanCoppel.

"Existen otras opciones para realizar el pago de estos servicios que no implican algún costo, que son más cómodas, nos ahorran traslados y tiempo, como son: domiciliar el recibo en una cuenta de depósito (cuenta de nómina, cheques o digital) o a las tarjetas de crédito, (si se opta por la domiciliación hay que cuidar que siempre existan fondos suficientes en las cuentas o no se rebase el límite de crédito en la tarjeta), también se puede realizar el pago a través de la banca por Internet o móvil, en los portales de internet de las compañías, en la aplicación móvil de su banco o por medio de las tiendas de conveniencia", dijo la Condusef.

La Condusef explicó que la comisión que los bancos cobran por el pago de servicio de CFE y Telmex, puede variar para aquellas personas que son clientes y no clientes de la institución bancaria, asimismo, existen algunas instituciones que no cobran por el pago de estos servicios.