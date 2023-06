Cómo ahorrar energía pese a altas temperaturas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- Ante la ola de calor que aqueja a todo México, miles de personas aprovechan para combatir el clima con ayuda de ventiladores o aire acondicionado; sin embargo, ante el uso de electricidad el recibo de la luz suele salir con un monto elevado.

No obstante, existen ciertos consejos para poder hacerle frente a la ola de calor y al mismo tiempo ahorrar electricidad; aquí te contamos.

¿Cómo ahorrar energía pese a la ola de calor?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) compartió unos consejos para ahorrar la energía eléctrica ante las altas temperaturas.

En caso de usar aire acondicionado, es importante cerciorarse que su operación sea óptima, debes tomar en cuenta:

- Instalarlo lejos de fuentes de calor como lámparas o la estufa, además, no debe darle el sol.

- Se recomienda ajustarlo a 25º. Por cada grado menos de temperatura, su consumo de energía aumenta entre un 4 y un 6 por ciento.

- Si las habitaciones con aire acondicionado no tienen aislamiento térmico correcto, el aparato trabaja con ineficiencia: por ejemplo, quizá se tenga que ajustar a 20º para alcanzar una temperatura real de 25º.

- Si se aprovecha el calor para secar la ropa al aire libre, se ahorra el consumo eléctrico de la secadora.

- Se aconseja sustituir las bombillas tradicionales por lámparas LED, que pueden ahorrar más del 80 por ciento de energía eléctrica durante todo su tiempo de funcionamiento (comparados con bombillas incandescentes) y tienen una vida útil que podría ser de más de 10 mil horas.

- Siempre que sea posible se debe aprovechar la iluminación natural. Se recomienda colocar los espacios de trabajo y estudio en espacios donde entre la luz del sol.

- Sugiera forjar el hábito de apagar las luces y desconectar los aparatos que no se estén utilizando.

Es importante regular la temperatura del refrigerador de acuerdo con las instrucciones del fabricante (por cada grado más de frío, el consumo de energía aumenta un 5 por ciento).

- Los equipos de refrigeración deben ubicarse a la mayor distancia posible de fuentes de calor como estufas, hornos o ventanas; ya que su cercanía ocasiona una mayor demanda de energía.