¿Cómo alcanzar más rápido los 116 puntos del Infonavit?

Para solicitar un crédito hipotecario con el Infonavit es necesario contar con 116 puntos que exige el sistema de precalificación, el cual considera los bimestres cotizados, la edad del trabajador, el ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda y su salario.

Un trabajador tarda hasta 3 años en alcanzar este puntaje; sin embargo, este periodo puede acortarse si se realizan Aportaciones Extraordinarias.

Por ejemplo, una persona de 30 años con 6 bimestres de relación laboral activa continuos, registrado con un salario mensual de 15 mil 257 pesos (5.6 UMAs, que es el promedio que hay en la colocación de créditos) y con un acumulado de 140 mil pesos en su Subcuenta de Vivienda tendría 111 puntos.

Pero si realizara Aportaciones Extraordinarias por 12 meses de al menos mil 650 pesos podría lograr los 116 puntos solicitados y tramitar su crédito Infonavit.

¿Cómo realizar Aportaciones Extraordinarias?

Para realizar las Aportaciones Extraordinarias el trabajador debe estar registrado en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx). Si aún no realiza este registro necesitará tener:

· Número de Seguridad Social

· Cuenta de correo electrónico

· Teléfono de contacto

· Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

· Clave Única de Registro Poblacional (CURP)

Infonavit Fácil

Una vez que se haya registrado o iniciado sesión en Mi Cuenta Infonavit deberá dirigirse al apartado "Mi Ahorro" y elegir la opción "Aportaciones Extraordinarias", posteriormente se desplegará un menú donde deberá registrar el monto de su aportación y generar su ficha de pago con la línea de captura para realizar el pago de su aportación.

Consideraciones:

1. Las aportaciones pueden ser realizadas por todos los derechohabientes, sin importar la situación laboral en la que se encuentren.

2. Se puede hacer la cantidad de Aportaciones Extraordinarias que se consideren convenientes, siempre y cuando la suma mensual no exceda el 5% de 25 Salarios Mínimos Vigentes Mensuales, que corresponde a 5 mil 384.60 pesos.

3. El pago puede hacerse en ventanillas bancarias, cajeros inteligentes y aplicaciones móviles bancarias, tomando en cuenta los datos que se indican en la ficha de pago.

4. Los pagos se verán reflejados en un plazo máximo de 72 horas. Para verificar que se haya aplicado se deberá consultar y descargar el Resumen de Movimientos, desde Mi Cuenta Infonavit.

5. Si se realizó el pago y no se reflejó después de 72 horas, será necesario llamar a Infonatel al 800 008 3900 o acudir al Centro de Servicio Infonavit más cercano.

6. En caso de no ejercer el crédito, las Aportaciones Extraordinarias y los rendimientos que generen, serán devueltos al trabajador una vez que cumpla 60 años de edad.