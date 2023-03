¿Cómo comprar y vender criptomonedas de manera segura?

¿Quiere comprar criptodivisas, pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes, no estás solo. El mercado de las NFT ha crecido a pasos agigantados en los últimos años, y cada vez es más difícil navegar por el mundo de las criptomonedas, por no hablar de encontrar un buen lugar para empezar.

Para la mayoría de las personas que se están iniciando en el mundo de las criptomonedas o las NFT, una bolsa de cripto activos es la primera opción. Un exchange de criptomonedas es una plataforma a través de la cual se pueden cambiar dólares y centavos por dólares de la cadena de bloques.

En este artículo te mostraremos algunos consejos para comprar y vender criptomonedas de manera segura, así como algunas ventajas de invertir en cripto.

Consejos para comprar y vender criptomonedas de manera segura

Comprar cripto activos es un paso importarte para cualquier inversor, por eso es fundamental hacerlo de la mejor manera. Te damos unos datos de interés para comprar criptomonedas en Mexico de forma segura y confiable:

1. Decide dónde quieres comprar criptomonedas

Como se mencionó anteriormente, cuando se trata de comprar criptodivisas, primero tendrás que decidir qué tipo de plataforma o servicio deseas utilizar para la compra de las mismas. Las dos plataformas más comunes son los exchanges de cripto (hay exchanges centralizados y descentralizados) y los brokers de cripto.

En pocas palabras, una bolsa de criptomonedas es una plataforma que permite a los usuarios comprar y vender criptomonedas como Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) y Dogecoin (DOGE). Suelen funcionar de forma muy parecida a los mercados de valores tradicionales y a las empresas de corretaje, con la diferencia de que los usuarios comercian con criptodivisas en lugar de con acciones.

Un corredor de cripto, por otra parte, actúa como intermediario entre un usuario y los mercados de criptodivisas para facilitar la compra y venta de éstas. Como resultado, los usuarios no comercian entre sí basándose en los precios actuales del mercado. En su lugar, el precio lo fija el broker.

2. Crea una cuenta

Una vez que se haya decidido por una plataforma, puede ser la que mejor te convenga, tendrás que crear una cuenta. A menudo, las plataformas no sólo te pedirán que configures y verifiques tu cuenta por correo electrónico, teléfono, y demás, sino también que facilites información personal, como una foto de tu carné de conducir o pasaporte.

Aunque esto pueda parecer molesto, es probable que no puedas realizar ninguna compra en la plataforma hasta que completes el proceso de verificación.

3. Deposita fondos en tu cuenta

Por supuesto, las criptomonedas no son gratis. Tendrás que gastar dinero convencional para comprar cripto. Puedes financiar tu cuenta de varias maneras.

La forma más común de ingresar dinero en tu cuenta es conectarla a tu cuenta bancaria. La vinculación de tu cuenta bancaria permitirá los procesos de depósito y retirada más sencillos.

No te equivoques, la verificación inicial de tu cuenta bancaria puede ser un proceso largo, pero hará que la compra de cripto sea mucho más fácil al final. Además, también podrás comprar y vender directamente a través de tu cuenta, en lugar de depositar dinero en la propia bolsa.

4. Haz una compra

Ahora que has financiado tu cuenta, o vinculado tu cuenta bancaria, es el momento de comprar algunas criptomonedas.

Ya puedes realizar tu primer pedido de cripto. Hacer un pedido es exactamente lo que parece: crear un ticket con el importe de compra deseado y enviarlo para que se realice. Una vez que hagas una orden para comprar, digamos, 0,3 ETH, la misma se ejecutará al mejor precio de mercado disponible en ese momento. Por eso, siempre es importante conocer el precio de Ethereum (ETH) hoy y otras criptomonedas importantes como Bitcoin.

5. Elige un lugar para almacenarlas

La compra de criptodivisas no es el final del proceso.

Ahora que tienes una cuenta de intercambio en funcionamiento, tienes una amplia variedad de formas de comprar, intercambiar y almacenar criptomonedas. Por supuesto, mantener tus fondos en tu cuenta de intercambio está bien si tienes la intención de comerciar a menudo. Sin embargo, para mayor seguridad, deberías considerar las dos formas más comunes de almacenar cripto: en una cartera de software (caliente) o de hardware (fría).

Un monedero en caliente es un monedero de criptomonedas que almacena su información en línea y puede ejecutarse y conectarse a dispositivos como tabletas, ordenadores o teléfonos. Un monedero frío es un sistema que no está conectado a internet. La información se almacena fuera de línea, lo que significa que no son ideales para el uso regular para el comercio, pero son más seguros para el almacenamiento de cripto y NFT.

Ventajas de comprar criptomonedas

El uso y la inversión en criptomoneda tienen muchas ventajas. Aquí están los principales beneficios a tener en cuenta.

1. Velocidad de transacciónSi deseas enviar dinero a alguien a nivel local o internacional, hay pocas formas de transferir dinero o activos de una cuenta a otra con mayor rapidez que con la criptomoneda. La mayoría de las transacciones en instituciones financieras se realizan en un plazo de tres a cinco días. Una transferencia bancaria suele tardar al menos 24 horas. Las operaciones bursátiles se liquidan en tres días.

En el caso de que te interese saber por qué conviene hacer transacciones internacionales con criptomonedas, tenemos un artículo en profundidad que te invitamos a leer.

2. Costes de transacciónEl coste de las transacciones en criptomoneda es relativamente bajo en comparación con otros servicios financieros. Por ejemplo, no es raro que una transferencia nacional cueste 25 dólares. Enviar dinero internacionalmente puede ser incluso más caro.

3. AccesibilidadCualquiera puede utilizar criptomonedas. Todo lo que necesitas es un ordenador o un teléfono inteligente y una conexión a internet. El proceso de creación de una cartera de criptodivisas es extremadamente rápido en comparación con la apertura de una cuenta en una institución financiera tradicional.

Teniendo en cuenta todas las ventajas que ofrece la criptomoneda en comparación con la moneda fiduciaria y otras clases de activos, es difícil argumentar que no tiene ningún valor invertir en ellas o usarlas.

La utilidad proporcionada por muchas criptodivisas es de gran valor para aquellas personas que valoran las transacciones rápidas y seguras. Y, sólo va a crecer más accesible con el tiempo con menos obstáculos técnicos.