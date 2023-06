¿Cómo garantizar la seguridad en la realidad actual?

En la sociedad actual la sensación de inseguridad es una percepción común. Hasta en los países con índices delictivos bajos, las personas dicen sentirse inseguros por diferentes factores. La mayoría de ellos no tiene que ver con la seguridad ciudadana sino con la salud, la presencia en internet, su estabilidad económica, entre otros factores. Bajo estas consideraciones, hemos establecido cinco factores que se pueden mejorar para garantizar la seguridad en la realidad actual.

5 factores que se deben mejorar para crear una sociedad más segura

Brindar mayor control epidemiológico

Desde inicios del año 2020 el mundo ha estado sumido en una profunda crisis de salud derivada de la pandemia por Covid-19 y otros virus que han aparecido. La viruela del mono, varias mutaciones de la influenza, la reaparición de la poliomielitis y un nuevo repunte de tuberculosis; mantienen a la sociedad en vilo. Los ciudadanos del mundo se preguntan cuándo podrán respirar nuevamente con seguridad al transitar por las calles.

Aunque en gran parte del mundo se ha eliminado la norma de llevar el cubrebocas, en la mayoría de los países americanos y algunos del continente asiático, tras más de dos años del inicio de la pandemia, se sigue ordenando utilizarlo en espacios abiertos y cerrados.

Es que no solo se trata del Covid, muchas otras nuevas y antiguas enfermedades se transmiten por vía aérea y la mejor forma de controlarlas es creando una barrera que impida el contagio. En este sentido, lo que se debería atacar es el control epidemiológico y restringir el funcionamiento de laboratorios clandestinos que son los encargados de crear las nuevas cepas que impiden el avance hacia la normalidad.

Resolver los conflictos bélicos por la vía diplomática

Otros de los factores que están afectando la seguridad mundial es el terrorismo, la guerra y las presiones por toma de territorios. Aunado a esto, la prueba de misiles nucleares y lanzamientos constantes a modo de provocación está provocando el desplazamiento de ciudadanos desde su país de origen y afectando la economía mundial. Lo ideal es que los países puedan dirimir sus diferencias por la vía diplomática, sin comprometer la seguridad de los ciudadanos.

Esto ayudaría a reducir el desplazamiento, la migración masiva y descontrolada así como mejoraría la sensación de seguridad personal, quebrantada por los conflictos.

Organismos y funcionarios honestos

Eliminar la corrupción es una de las metas de todos los gobiernos, sin embargo, no es un flagelo sencillo de erradicar. Gracias a esto, las personas se sienten desprotegidas, se abstienen de denunciar las violaciones a sus derechos y pueden llegar a tomar la justicia por su propia mano. Por esta razón, al pensar cómo mejorar la seguridad en la actualidad no podemos desprendernos de los organismos y funcionarios quienes tienen la responsabilidad de ejercer la ley y hacer valer los derechos de los ciudadanos. Es una lucha idílica pero no se debe dejar de mencionar.

Controlar los crímenes informáticos

En la era actual, donde todo convive en la red 2.0, existe una gran necesidad de controlar los crímenes informáticos para garantizar la seguridad ciudadana. El desarrollo de nuevas formas de estafas virtuales, implantación de virus y espionaje, hace que duplicar las medidas de seguridad sea necesario. Incluso, es importante contar con diferentes métodos de comprobación de identidad y gestores de contraseñas.

Si eres olvidadizo, esta es una gran herramienta para ti. Nunca olvides una contraseña con los administradores de contraseñas que existen en la actualidad para hacerte la vida más sencilla y mantener la guardia alta ante los hackers.

Aunque la comunidad internacional debe establecer limitaciones más severas para controlar la inseguridad en la red 2.0 y brindar mayor confianza a las personas al navegar y utilizar los recursos tecnológicos, es tarea de cada uno aprender a proteger sus datos y utilizar las herramientas necesarias para lograrlo.

Fomentar valores sociales

Los problemas de inseguridad en el mundo son fomentados indudablemente por la falta de valores sociales. El respeto por la integridad, la vida, los bienes y la reputación ajena es el punto de partida para crear una sociedad más segura. Fomentar este valor desde la familia es fundamental para garantizar el presente y el futuro de la humanidad.

Así mismo, las instituciones deben ser ejemplo de integridad y valores para la sociedad. Solo creando un ambiente positivo y honesto podremos garantizar la seguridad en la realidad actual y podremos superar los problemas más profundos por lo que atraviesa el mundo en este momento.