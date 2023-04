Cómo mejorar tu perfil de Linkedin: paso a paso

A-AA+

LinkedIn se ha convertido en los últimos años en una de las plataformas más usadas por los empleadores y por aquellas personas que se encuentran sin trabajo o quienes quieren cambiar de trabajo.

Sin embargo, no todos los usuarios saben usar LinkedIn a la perfección. Es por ello que en el siguiente artículo te enseñaremos a utilizar correctamente dicha plataforma para sacarle todo el jugo a la misma y obtener ese trabajo que tanto deseas.

Debes recordar que tu perfil de LinkedIn es tu carta de presentación, tu currículum vitae, lo que habla de ti. El mismo debe estar prolijo, debe ser conciso. Usa una buena foto de perfil y no mientas en la descripción de tu experiencia.

Otro tip o truco para mejorar tu experiencia al usar LinkedIn es que debes interactuar con tus contactos. Realeza publicaciones propias, reacciona ante las publicaciones de los demás. Envía mensajes, responde los comentarios y los mensajes privados, todo es válido.

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de usar LinkedIn es lo que se conoce como Five Hundred Plus. La misma habla de gestionar tus contactos de forma ordenada, agruparlos por equipo de trabajo, áreas de interés, etc. De esa forma sabrás con quién hablar en el caso de una posible búsqueda de trabajo.

Usa LinkedIn Contacts. Se trata de una herramienta que brinda la aplicación para gestionar tus contactos desde tu teléfono móvil. De esta forma siempre los tendrás a mano ante cualquier eventualidad.

Otra herramienta que brinda LinkedIn es lo que se conoce como Simply Measured. Se trata de una herramienta de analítica muy sencilla que te proporcionará informes sobre tu actividad en LinkedIn, los resultados de tus publicaciones y tus interacciones, etc. Esto te permitirá conocer el impacto de tu presencia en LinkedIn.