¿Cómo prevenir el gasto excesivo de gas en esta Navidad?

En Navidad, el consumo promedio de las viviendas conectadas al servicio de gas natural incrementa 80% debido a las bajas temperaturas y el uso que se le da para los preparativos de la temporada, de acuerdo con datos de la comercializadora de energéticos Naturgy.

Con el frío, las tuberías de agua al aire libre se congelan, lo que obliga a utilizar más combustible para calentar agua. Además, el cambio en la oferta y la demanda es un factor determinante en el alza de los precios de energéticos durante el invierno, advirtió Mauro Juárez, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la compañía.

El inicio de año puede resultar difícil si la factura de gas se sale del presupuesto. El directivo señaló que el consumo de gas natural es entre 10% y 70% más barato en comparación con el gas LP dependiendo del tipo de locación, sin embargo, el uso excesivo de ambos energéticos trae consecuencias negativas en las finanzas personales. Por ello, Naturgy brinda algunos consejos para prevenir un golpe duro al bolsillo.

* Tapar las ollas: Cocinar la cena de navidad con ollas destapadas hace que se use más gas, lo que incrementa también el total de la factura. Todo lo que se prepare en la olla debe taparse.

* Revisar las instalaciones de gas: Es importante que se revisen las instalaciones de gas para que funcionen en óptimas condiciones. Con esto se verifica que no existan fugas que aparte de incrementar el gasto, son peligrosas.

* Tomar duchas rápidas: Además de cuidar el agua, tomar baños cortos ahorra gas que luego puede ser necesario para otras cosas.

"Lo primordial es regular el consumo de gas para no pagar más. En Naturgy prevenimos a nuestros clientes y les recomendamos hacer revisiones periódicas para evitar fallas en el funcionamiento de los gasodomésticos. También hay que forrar las tuberías para evitar que se enfríen y mantener en todo momento el regulador en un nivel medio; no tener el boiler abierto las 24 horas", señaló Juárez.

Aumentan riesgos en invierno. El gas natural es consumido por 1.8 millones de mexicanos, estima el directivo; mientras que la mayor parte de hogares en el país se suministran con gas LP. Sin embargo, los riesgos de utilizar cualquier tipo de energético aumentan durante la temporada de fin de año.

"Todos los combustibles tienen un nivel asociado de riesgo. En función del tipo de energético, está el nivel de peligro", mencionó.

Agregó que a pesar de que el gas natural disminuye los riesgos gracias a la ausencia de altos niveles de carbono en comparación con otros combustibles, durante el invierno se registran más afectaciones en la red de distribución, así como un incremento de incidentes en los hogares debido a la inhalación de monóxido de carbono, sobre todo por tratar de calentar las casas prendiendo la estufa.

Las intoxicaciones por monóxido de carbono son más frecuentes cuando hay una mala ventilación y combustión de gasodomésticos en los hogares. Para prevenir situaciones que pongan en peligro a la familia, se debe llamar a un profesional certificado si se detecta que:



- Hay ollín en el techo de la vivienda.

- La llama de los equipos es amarilla o roja y no completamente azul

- Las plantas se marchitan

"El mantenimiento como hábito es lo más importante. Sólo de esa manera se logran reducir los riesgos, sin importar el tipo de energético que se utilice", dijo Juárez.