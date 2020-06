¿Cómo regresar a la oficina en la nueva normalidad?

El regreso a las oficinas no será como antes, por ello, será fundamental mantener las normas sobre las medidas sanitarias y ajustar los lineamientos, así como los procesos de trabajo.

Como resultado del sondeo "Covid-19: de la sobrevivencia a la recuperación", realizado por KPMG en México, se encontró que 65% de los directivos mexicanos tiene como objetivo principal y prioridad brindar certidumbre a los colaboradores y clientes ante la pandemia.

En este contexto, Olivia Segura, directora de asesoría en capital humano y cambio organizacional de KPMG en México, compartió seis puntos esenciales a considerar en el regreso a las actividades:

*Ser empático. Habrá que cuidar el talento humano, y brindar seguridad psicológica será punto clave, así como reforzar la comunicación y capacitación en cuanto a medidas y protocolos de atención y apoyo tanto para el personal, como para sus familias, en caso de un contagio.

*Personalizar la experiencia. Sin duda, existen puestos críticos dentro de una empresa que deberán cubrirse, pero es posible que los encargados de estos pertenezcan a un grupo vulnerable, por lo que se tendrá que realizar un sondeo para generar planes adaptados a las circunstancias de cada individuo y con ello minimizar riesgos y mejorar su productividad y desempeño.

*Cuidar la integridad. Será importante manejar una comunicación oportuna y transparente sobre la definición de quiénes regresarán gradualmente a las oficinas y la estructuración de los espacios para mantener la sana distancia, así como mantener los valores al definir los lineamientos de trabajo y el apoyo que se da a todos sus integrantes.

*Entender las expectativas. Se debe entender que todo tendrá que adaptarse de manera que se respeten las medidas sanitarias y de protección: reglas de operación, métricas, procesos y políticas. Asimismo, se tendrá que considerar qué personas deberían regresar y quiénes no, ya sea porque tienen actividades esenciales en el centro de trabajo o porque no puedan trabajar a distancia por circunstancias particulares.

*Tiempo y esfuerzo. Absolutamente todos deberán contar con los servicios de salud y protección de manera ágil, ya sea si se encuentran trabajando a distancia o no. Si una persona se contagiara o, lamentablemente, falleciera, la atención que se les brindará a sus familiares debería ser expedita, mientras que los trámites a realizar tendrían que hacerse en el menor tiempo y requerir el menor esfuerzo posible.

*Resolución. Tener protocolos de emergencia sanitaria será fundamental para resolver los retos que supone la nueva normalidad: como atender un caso sospechoso, casos confirmados, situaciones de emergencia en los centros de trabajo, sanciones por incumplimiento de medidas sanitarias o uso de equipo de protección.

Es importante recordar que cuidar a los integrantes del equipo de trabajo es una obligación, y al mismo tiempo aumenta su compromiso y disposición con la empresa. La diferencia estará en la transparencia, la empatía y el trato humano que se maneje en las decisiones, la planeación y la implementación de medidas sanitarias.