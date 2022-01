Compra de acciones de Interjet, sin validez: Cofece

La compra de activos de Interjet que Alejandro del Valle hizo a HBC Internacional, propiedad de Frutas y Hortalizas de Calidad, no tiene efectos jurídicos porque no se notificó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el plazo necesario.

En esta compra-venta, que se realizó en noviembre de 2020, Frutas y Hortalizas de Calidad, de Carlos Cabal Peniche, se debió solicitar autorización de la comisión para que se evaluara si era viable o no la concentración, pero no se hizo, dijo Brenda Gisela Hernández Ramírez, comisionada presidenta de la Cofece.

"Nunca había habido un caso así, cuando una empresa se da cuenta [de] que pasa umbrales, [acude] a la comisión], se hace el análisis correspondiente y eso no impide que se les multe", como es el caso actual, aunque en otros casos se dan cuenta de la omisión y se acercan a la Cofece, algo que no ha ocurrido en esta operación, expuso a este diario.

Añadió que, pese a que la comisión les dio derecho de audiencia y pidió datos a las dos partes sobre la operación, nadie se presentó, por lo que esa transacción no puede reflejarse en libros, actas, registro público de la propiedad ni proceder legalmente porque no tiene efectos jurídicos.

"Lo que omitieron fue acudir a la comisión. Esta operación está contemplada en el artículo 86, por lo cual, deben acudir a la comisión antes de que se realice. Sin embargo, ellos llevaron a cabo la operación y, conforme a la propia ley, estos actos que se realizan en contraversión a la ley no producen efectos jurídicos", expuso. Por omitir notificar la concentración, se les impuso una multa por 2 millones 345 mil 760 pesos a Frutas y Hortalizas de Calidad y a Alejandro del Valle de la Vega, actual presidente del consejo de Interjet.

"Necesitan autorización de la comisión para que esa operación sea legal", lo que implica acudir a dar información a la Cofece sobre la transacción, para que pueda inscribirse en el registro público o asentarse en libros, algo que hasta el momento no se ha hecho, explicó.

Si un fedatario público lo hace, si se inscribe en libros corporativos o se sube a registro público "puede haber consecuencias para los que intervengan en esto".