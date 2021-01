Compra-venta de vivienda residencial, golpeada por virus

La compra-venta de bienes raíces del segmento residencial se contrajo 17% en el país durante 2020 a causa del impacto de la pandemia en la economía, de acuerdo con la compañía TrueHome.

La firma inmobiliaria detalló que Monterrey es la ciudad más afectada, con una caída de 22% respecto al número de transacciones en ese segmento que se realizaron en 2019. Después de Monterrey, la capital del país es la segunda ciudad con mayor afectación, pues el mercado residencial decreció 9% el año pasado.

En tanto, Guadalajara presentó una contracción menor en el segmento residencial, de sólo 3% en comparación con el desempeño de 2019.

De acuerdo con TrueHome, la crisis podría ser mucho más profunda, pero se lograron concretar varias operaciones de compraventa en vivienda usada, lo que ayudó a compensar el desempeño del segmento residencial.

Hasta el tercer trimestre de 2020, los municipios de Juárez, García y Apodaca concentraban 53% de las ventas de la zona metropolitana de Monterrey, especialmente de vivienda popular y tradicional. Mientras tanto, la vivienda media representaba 14% de las ventas y el segmento residencial y residencial plus únicamente 11% de las transacciones, según cifras de Tinsa México.

No obstante, la zona metropolitana de Monterrey se mantiene como la más dinámica en cuanto a desplazamiento de vivienda en el país, con más de 10% del volumen de créditos hipotecarios colocados a nivel nacional, dijo Jesús Orozco de la Fuente, director General de Tinsa México.

Actualmente, en Monterrey hay 328 proyectos activos de vivienda y los segmentos económico, popular y tradicional se ubican principalmente en los municipios de Apodaca, García y Juárez, mientras que los del segmento medio están en Monterrey, García y Apodaca, y los de vivienda residencial y residencial plus, en Santa Catarina, San Pedro Garza García y Monterrey.

En la Ciudad de México, durante 2020 las propiedades en venta mostraron una clara tendencia hacia el segmento de interés social, con una participación de 36%, seguido del de interés medio, con 29%, y en tercer lugar se ubicó el residencial, con 26% de la oferta, informó el portal inmobiliario Lamudi.